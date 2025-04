Nông dân có giải pháp mới và tiên tiến trong xử lý cỏ dại

Sự kiện giới thiệu sản phẩm diễn ra tại TP. Cần Thơ, với sự tham dự của nhiều chuyên gia đầu ngành nông nghiệp đến từ Hiệp hội Lúa gạo Việt Nam, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP. Cần Thơ, cùng các Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Đông Nam Bộ, đại diện các cửa hàng vật tư nông nghiệp và đông đảo bà con nông dân.

Cỏ dại từ lâu đã là “kẻ thù thầm lặng” trên đồng ruộng, gây thiệt hại đáng kể cho năng suất lúa vì cạnh tranh trực tiếp với cây lúa về ánh sáng, dinh dưỡng và không gian sinh trưởng. Nhiều loại cỏ đã phát triển khả năng kháng thuốc, buộc nông dân phải phun lặp lại nhiều lần, dẫn đến chi phí tăng cao, mất thời gian, làm giảm hiệu quả canh tác, cũng như tiềm ẩn rủi ro cho cây trồng, sức khỏe con người và môi trường.

Syngenta tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực nông dược khi giới thiệu Baloric® 310EC – thành quả của hơn 10 năm nghiên cứu, phối hợp với các viện khoa học và cơ quan chuyên môn. Sản phẩm là thuốc trừ cỏ hậu nảy mầm sớm, áp dụng cơ chế tác động kép nhằm tiêu diệt hiệu quả cả cỏ đã mọc và hạt cỏ đang nảy mầm – chỉ trong một lần phun.

Baloric® 310EC đặc biệt hiệu quả đối với ba nhóm cỏ khó trị phổ biến như chác lác, lồng vực và đuôi phụng, với hiệu lực lên đến 98%. Đồng thời, Baloric cũng là sản phẩm thuốc cỏ an toàn cho cây lúa. Cơ chế tác động kép bao gồm diệt cỏ đã mọc bằng cách làm rối loạn quá trình phát triển của lá và thân và ngăn chặn hạt cỏ nảy mầm, tiêu diệt mầm từ giai đoạn đầu, giúp hạn chế tối đa cỏ quay trở lại.

Sản phẩm còn cho thấy hiệu quả vượt trội trong nhiều điều kiện đất đai và khí hậu khác nhau, kể cả đất phèn. Bên cạnh đó, Baloric® 310EC cho phép linh hoạt trong khâu đưa nước vào ruộng – đến 4 ngày sau khi phun, so với mức 2 ngày ở các loại thuốc phổ biến hiện nay, giúp nông dân chủ động hơn trong canh tác.

Theo đại diện Syngenta Việt Nam, lợi ích kinh tế và môi trường của sản phẩm thể hiện rõ rệt với chỉ 1 lần phun thay vì từ 2 đến 3 lần như thông thường. Baloric® 310EC giúp giảm đáng kể lượng thuốc sử dụng, giảm phân dặm, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, đồng thời hạn chế ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Baloric® 310EC: Sạch cỏ cây – Bay cỏ mầm

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Thanh Vũ, Tổng Giám đốc Syngenta Việt Nam, chia sẻ: “Baloric® 310EC là bước tiến mới trong quản lý cỏ dại trên ruộng lúa, mang lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí, giảm gánh nặng công lao động, và góp phần hướng tới nền nông nghiệp bền vững, an toàn cho cả con người lẫn môi trường. Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của Syngenta trong việc đầu tư vào những giải pháp mang tính chiến lược và bền vững cho nông nghiệp Việt Nam.”

Tại sự kiện ra mắt sản phẩm Baloric® 310EC, ông Lê Thanh Tùng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt đánh giá cao việc Syngenta ra mắt sản phẩm thuốc trừ cỏ mới Baloric® 310EC.

Theo ông, cỏ dại là một trong những đối tượng gây hại nghiêm trọng nhất đối với cây lúa, cạnh tranh ánh sáng, dinh dưỡng, làm giảm năng suất và chất lượng gạo. Việc nghiên cứu ra một loại thuốc diệt cỏ hiệu quả, hạn chế việc phun thuốc nhiều lần, vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa giảm áp lực trong canh tác là đóng góp đáng kể cho sản xuất lúa bền vững. Baloric® 310EC có khả năng kiểm soát cỏ ở nhiều giai đoạn sinh trưởng, giúp đơn giản hóa quy trình canh tác và nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc. Đây là công cụ thiết thực, phù hợp với mục tiêu giảm chi phí, tăng chất lượng và đảm bảo an toàn thực phẩm và cũng từ đó góp phần vào Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao ở ĐBSCL.

Với sự ra đời của Baloric® 310EC, bà con nông dân đã có thêm một trợ thủ đắc lực để gia tăng năng suất, bảo vệ môi trường và hướng đến nền sản xuất lúa hiện đại, hiệu quả hơn.

