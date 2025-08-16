Những doanh nghiệp được HR Asia vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam 2025

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 vinh danh 119 doanh nghiệp tại Việt Nam đã xuất sắc trong việc xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nuôi dưỡng nhân tài và thúc đẩy sự hòa hợp đa thế hệ.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 15/8/2025 – Theo Báo cáo Thị trường Lao động và Tuyển dụng 2024 – 2025 của JobsGO, 72,8% ứng viên tại Việt Nam ưu tiên môi trường làm việc thân thiện, tích cực hơn là yếu tố lương thưởng khi chọn công việc mới. Tuy nhiên, chỉ 31,2% người lao động hài lòng với công việc hiện tại. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên. Giải thưởng HR Asia Awards 2025 đã ghi nhận những nỗ lực đó và vinh danh 119 doanh nghiệp xuất sắc đạt danh hiệu HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Nơi làm việc tốt nhất châu Á).

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia nhìn nhận những thách thức nhân sự này như những bài toán có thể giải quyết được. Thông qua khảo sát mức độ gắn kết nhân viên TEAM độc quyền, quy trình thẩm định chặt chẽ và sự công nhận từ công chúng, HR Asia tìm ra và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả nhất ra toàn thị trường. Giải thưởng dựa trên khảo sát gắn kết nhân viên TEAM và quy trình thẩm định chặt chẽ, lấy phản hồi thực tế từ nhân viên làm trọng tâm, biến các ý tưởng thành những giải pháp có thể nhân rộng.

Về giữ chân nhân sự: Các doanh nghiệp được vinh danh đã áp dụng các chiến lược hiệu quả như: xây dựng lộ trình đào tạo chuyển đổi vị trí nội bộ (để giảm áp lực tuyển dụng bên ngoài); thiết kế các bộ phúc lợi riêng biệt dành cho từng nhóm nhân viên (phúc lợi và chế độ linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và thế hệ); duy trì cơ chế lắng nghe liên tục để nhận diện sớm nguy cơ nghỉ việc. Các nghiên cứu tình huống và bộ tiêu chuẩn được đặt ra bởi HR Asia giúp thị trường dễ dàng áp dụng các phương thức này, nhờ đó các thông lệ tốt được phổ biến rộng rãi nhanh hơn làn sóng nghỉ việc tiếp theo. (Thông tin về những ưu tiên và xu hướng chuyển việc của người đi làm tại Việt Nam được ghi nhận trong khảo sát của HR Asia tại Việt Nam.)

Về tuyển dụng nhân tài công nghệ: nhiều đơn vị không chỉ chạy đua theo mức lương thị trường mà còn chủ động tạo nguồn từ bên trong. Thông qua việc đào tạo lại nhân sự; luân chuyển có cấu trúc để chuyển đổi các kỹ năng liên quan đến công nghệ; xây dựng kênh tuyển dụng mục tiêu hay kết hợp cấp chứng chỉ ngắn hạn, các doanh nghiệp đã có thể chuyển hóa năng lực nội bộ thành năng lực đạt chuẩn thị trường. Đồng thời, hạng mục mới HR Asia Tech Empowerment Awards tôn vinh chủ trương: công nghệ là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế con người. Hạng mục giải thưởng này được thiết kế để vinh danh các tổ chức có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao, nâng cao năng lực và trải nghiệm nhân viên, thay vì chỉ đơn thuần là tự động hóa các tác vụ.

Môi trường làm việc đa thế hệ: Các doanh nghiệp được vinh danh cho thấy bài toán khác biệt thế hệ thực chất là một cơ hội trong việc xây dựng tổ chức. Các nghiên cứu tình huống được HR Asia thẩm định chỉ ra nhiều giải pháp có thể áp dụng như: cố vấn hai chiều (nhân sự trẻ hướng dẫn kỹ năng số, nhân sự kỳ cựu chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn), phân bổ nhóm làm việc theo mô hình kết hợp kinh nghiệm chuyên môn với sự am hiểu công nghệ, xây dựng các phương thức giao tiếp riêng biệt - phù hợp cho từng thế hệ. Thông qua việc đưa những cách thức này vào bộ tiêu chuẩn và diễn đàn chia sẻ chung, HR Asia giúp các lãnh đạo hạn chế mâu thuẫn trong tổ chức và xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thế hệ.

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại 15 thị trường gồm Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp được vinh danh tại HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 có tại: https://hr.asia/awards/vietnam-2025/

Danh sách các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 (tại Việt Nam) theo thứ tự bảng chữ cái:

Acecook Việt Nam Công ty TNHH AEON Việt Nam AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) Công ty TNHH Amway Việt Nam Công ty CP Truyền Thông và Dữ Liệu Thanh Toán An Du (Mercedes-Benz An Du) Công ty TNHH Ascott International Management (Việt Nam) Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) AstraZeneca Việt Nam Avery Dennison Công ty B. Braun Việt Nam Ngân hàng TMCP Bắc Á Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam Beiersdorf Việt Nam Công ty TNHH Bel Việt Nam Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh Công ty TNHH Cargill Việt Nam Carlsberg Việt Nam Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam Công ty TNHH Cicor Việt Nam Coach Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam Công ty TNHH Việt Nam Silicon Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons Tập đoàn Quốc tế Crystal Danieli Việt Nam (Industrielle Beteiligung Co., Ltd.) De Heus Việt Nam Tổ hợp Khu Công Nghiệp DEEP C Dell Technologies Việt Nam Deloitte Việt Nam Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Công ty Cổ phần Diana Unicharm. Công ty TNHH DKSH Việt Nam Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành Công ty Cổ phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp Công ty DXC Technology Services Việt Nam (DXC Việt Nam) Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam) Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) FedEx Việt Nam Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Tập đoàn Công nghệ G-Group Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings Gamuda Land Việt Nam Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Generali Việt Nam GeoComply Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng Tiêu Dùng và Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam Grab Việt Nam Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam Grobest Việt Nam Hanwha Life Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) Home Credit Việt Nam Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Informa Markets Công ty TNHH Jabil Việt Nam Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam Công ty TNHH LITE ON Việt Nam Công ty TNHH LIXIL Việt Nam Công ty Cổ phần Tập đoàn Sang Trọng Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc Tập đoàn FISHER BARTON) Mondelez Kinh Đô Việt Nam Công ty TNHH Nabati Việt Nam Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) NashTech Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân Công ty CP Nội Thất NEM Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam OPSWAT Công ty TNHH OrthoLite Việt Nam Công ty TNHH Panasonic Việt Nam Công ty Cổ phần Địa Ốc Phú Long Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) Công ty TNHH Rawlplug Việt Nam Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam Trường Đại Học RMIT Việt Nam Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội Công ty TNHH Samtec Việt Nam Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk SotaTek Công ty TNHH Spartronics Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam Techtronic Industries Công ty TNHH United International Pharma Ngân hàng UOB Việt Nam Trường Đại học Văn Lang Vantive Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort Công ty Cổ phần Vina Logistics Hệ thống Y tế Vinmec Công ty Cổ phần Vinpearl Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Wealthcons Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện Tập đoàn YeaH1

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025 – Hạng mục Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật

Công ty TNHH AEON Việt Nam AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) Ngân hàng TMCP Bắc Á Công ty TNHH Cargill Việt Nam Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc Tập đoàn FISHER BARTON) Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam Ngân hàng UOB Việt Nam Vantive

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Most Caring Awards 2025 – Hạng mục Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời

Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) Ngân hàng TMCP Bắc Á Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Beiersdorf Việt Nam Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam Coach Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons Công ty Cổ phần Diana Unicharm. Công ty TNHH DKSH Việt Nam Công ty DXC Technology Services Việt Nam (DXC Việt Nam) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Generali Việt Nam Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam Mondelez Kinh Đô Việt Nam Công ty Cổ phần Địa Ốc Phú Long Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam Ngân hàng UOB Việt Nam Hệ thống Y tế Vinmec

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Sustainable Workplace Awards 2025 – Hạng mục Môi trường làm việc bền vững

AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) Ngân hàng TMCP Bắc Á Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ Công ty TNHH Bel Việt Nam Công ty TNHH Cargill Việt Nam Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai FedEx Việt Nam Công ty TNHH Jabil Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Công ty TNHH LITE ON Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam Ngân hàng UOB Việt Nam Trường Đại học Văn Lang Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort Công ty Cổ phần Vina Logistics Công ty Cổ phần Vinpearl

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Tech Empowerment Awards 2025 – Hạng mục Dẫn đầu công nghệ

AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa) Công ty Cổ phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam) Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Công ty TNHH Spartronics Việt Nam Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam Ngân hàng UOB Việt Nam

HR Asia Awards - Nơi làm việc tốt nhất châu Á là giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự, đã và đang nhận được sự tín nhiệm của đông đảo doanh nghiệp trong khu vực. Giải thưởng được Tạp chí nhân sự châu Á - HR Asia tổ chức thường niên tại 15 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, ... Sau 12 năm tổ chức, Tạp chí HR Asia đã mang nhiều tiêu chuẩn đánh giá quốc tế vào Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, nhằm ghi nhận thành tựu của các doanh nghiệp trong việc kiến tạo nên những môi trường làm việc lý tưởng.

