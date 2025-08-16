Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Những doanh nghiệp được HR Asia vinh danh là nơi làm việc tốt nhất châu Á tại Việt Nam 2025

Hoàng An

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 vinh danh 119 doanh nghiệp tại Việt Nam đã xuất sắc trong việc xây dựng môi trường làm việc gắn kết, nuôi dưỡng nhân tài và thúc đẩy sự hòa hợp đa thế hệ.

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, ngày 15/8/2025 – Theo Báo cáo Thị trường Lao động và Tuyển dụng 2024 – 2025 của JobsGO, 72,8% ứng viên tại Việt Nam ưu tiên môi trường làm việc thân thiện, tích cực hơn là yếu tố lương thưởng khi chọn công việc mới. Tuy nhiên, chỉ 31,2% người lao động hài lòng với công việc hiện tại. Chính vì vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang không ngừng nâng cao chất lượng môi trường làm việc để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của nhân viên. Giải thưởng HR Asia Awards 2025 đã ghi nhận những nỗ lực đó và vinh danh 119 doanh nghiệp xuất sắc đạt danh hiệu HR Asia Best Companies to Work for in Asia (Nơi làm việc tốt nhất châu Á).

screen-shot-2025-08-16-at-210625.png

Giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia nhìn nhận những thách thức nhân sự này như những bài toán có thể giải quyết được. Thông qua khảo sát mức độ gắn kết nhân viên TEAM độc quyền, quy trình thẩm định chặt chẽ và sự công nhận từ công chúng, HR Asia tìm ra và lan tỏa những mô hình, giải pháp hiệu quả nhất ra toàn thị trường. Giải thưởng dựa trên khảo sát gắn kết nhân viên TEAM và quy trình thẩm định chặt chẽ, lấy phản hồi thực tế từ nhân viên làm trọng tâm, biến các ý tưởng thành những giải pháp có thể nhân rộng.

Về giữ chân nhân sự: Các doanh nghiệp được vinh danh đã áp dụng các chiến lược hiệu quả như: xây dựng lộ trình đào tạo chuyển đổi vị trí nội bộ (để giảm áp lực tuyển dụng bên ngoài); thiết kế các bộ phúc lợi riêng biệt dành cho từng nhóm nhân viên (phúc lợi và chế độ linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và thế hệ); duy trì cơ chế lắng nghe liên tục để nhận diện sớm nguy cơ nghỉ việc. Các nghiên cứu tình huống và bộ tiêu chuẩn được đặt ra bởi HR Asia giúp thị trường dễ dàng áp dụng các phương thức này, nhờ đó các thông lệ tốt được phổ biến rộng rãi nhanh hơn làn sóng nghỉ việc tiếp theo. (Thông tin về những ưu tiên và xu hướng chuyển việc của người đi làm tại Việt Nam được ghi nhận trong khảo sát của HR Asia tại Việt Nam.)

Về tuyển dụng nhân tài công nghệ: nhiều đơn vị không chỉ chạy đua theo mức lương thị trường mà còn chủ động tạo nguồn từ bên trong. Thông qua việc đào tạo lại nhân sự; luân chuyển có cấu trúc để chuyển đổi các kỹ năng liên quan đến công nghệ; xây dựng kênh tuyển dụng mục tiêu hay kết hợp cấp chứng chỉ ngắn hạn, các doanh nghiệp đã có thể chuyển hóa năng lực nội bộ thành năng lực đạt chuẩn thị trường. Đồng thời, hạng mục mới HR Asia Tech Empowerment Awards tôn vinh chủ trương: công nghệ là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế con người. Hạng mục giải thưởng này được thiết kế để vinh danh các tổ chức có nhiều sáng kiến, ứng dụng công nghệ nhằm mang lại hiệu quả đầu tư cao, nâng cao năng lực và trải nghiệm nhân viên, thay vì chỉ đơn thuần là tự động hóa các tác vụ.

Môi trường làm việc đa thế hệ: Các doanh nghiệp được vinh danh cho thấy bài toán khác biệt thế hệ thực chất là một cơ hội trong việc xây dựng tổ chức. Các nghiên cứu tình huống được HR Asia thẩm định chỉ ra nhiều giải pháp có thể áp dụng như: cố vấn hai chiều (nhân sự trẻ hướng dẫn kỹ năng số, nhân sự kỳ cựu chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn), phân bổ nhóm làm việc theo mô hình kết hợp kinh nghiệm chuyên môn với sự am hiểu công nghệ, xây dựng các phương thức giao tiếp riêng biệt - phù hợp cho từng thế hệ. Thông qua việc đưa những cách thức này vào bộ tiêu chuẩn và diễn đàn chia sẻ chung, HR Asia giúp các lãnh đạo hạn chế mâu thuẫn trong tổ chức và xây dựng sự tôn trọng lẫn nhau giữa các thế hệ.

Giải thưởng năm nay được tổ chức tại 15 thị trường gồm Trung Quốc, Campuchia, Hong Kong, Indonesia, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, UAE và Việt Nam.

Danh sách đầy đủ các doanh nghiệp được vinh danh tại HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2025 có tại: https://hr.asia/awards/vietnam-2025/

Danh sách các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025 (tại Việt Nam) theo thứ tự bảng chữ cái:

  1. Acecook Việt Nam
  2. Công ty TNHH AEON Việt Nam
  3. AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
  4. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
  5. Công ty TNHH Amway Việt Nam
  6. Công ty CP Truyền Thông và Dữ Liệu Thanh Toán An Du (Mercedes-Benz An Du)
  7. Công ty TNHH Ascott International Management (Việt Nam)
  8. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)
  9. AstraZeneca Việt Nam
  10. Avery Dennison
  11. Công ty B. Braun Việt Nam
  12. Ngân hàng TMCP Bắc Á
  13. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
  14. Công ty Cổ phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa
  15. Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam
  16. Beiersdorf Việt Nam
  17. Công ty TNHH Bel Việt Nam
  18. Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh
  19. Công ty TNHH Cargill Việt Nam
  20. Carlsberg Việt Nam
  21. Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  22. Công ty Cho Thuê Tài Chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease
  23. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
  24. Công ty TNHH Cicor Việt Nam
  25. Coach Việt Nam
  26. Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
  27. Công ty TNHH Việt Nam Silicon
  28. Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
  29. Tập đoàn Quốc tế Crystal
  30. Danieli Việt Nam (Industrielle Beteiligung Co., Ltd.)
  31. De Heus Việt Nam
  32. Tổ hợp Khu Công Nghiệp DEEP C
  33. Dell Technologies Việt Nam
  34. Deloitte Việt Nam
  35. Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng
  36. Công ty Cổ phần Diana Unicharm.
  37. Công ty TNHH DKSH Việt Nam
  38. Công ty Cổ phần Nhôm Đô Thành
  39. Công ty Cổ phần Thương Mại Và Đầu Tư Đông Hiệp
  40. Công ty DXC Technology Services Việt Nam (DXC Việt Nam)
  41. Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai
  42. Công ty TNHH Apparel Far Eastern (Việt Nam)
  43. Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
  44. FedEx Việt Nam
  45. Công ty TNHH Fujifilm Việt Nam
  46. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
  47. Tập đoàn Công nghệ G-Group
  48. Công ty TNHH Galaxy Digital Holdings
  49. Gamuda Land Việt Nam
  50. Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
  51. Generali Việt Nam
  52. GeoComply
  53. Công ty TNHH GlaxoSmithKline Hàng Tiêu Dùng và Chăm Sóc Sức Khỏe Việt Nam
  54. Grab Việt Nam
  55. Công ty Cổ phần GREENFEED Việt Nam
  56. Grobest Việt Nam
  57. Hanwha Life Việt Nam
  58. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
  59. Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)
  60. Home Credit Việt Nam
  61. Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
  62. Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long
  63. Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
  64. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)
  65. Informa Markets
  66. Công ty TNHH Jabil Việt Nam
  67. Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam
  68. Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam)
  69. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  70. Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land
  71. Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
  72. Công ty TNHH LITE ON Việt Nam
  73. Công ty TNHH LIXIL Việt Nam
  74. Công ty Cổ phần Tập đoàn Sang Trọng
  75. Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
  76. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
  77. Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc Tập đoàn FISHER BARTON)
  78. Mondelez Kinh Đô Việt Nam
  79. Công ty TNHH Nabati Việt Nam
  80. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank)
  81. NashTech
  82. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
  83. Công ty CP Nội Thất NEM
  84. Công ty TNHH Olam Global Agri Việt Nam
  85. OPSWAT
  86. Công ty TNHH OrthoLite Việt Nam
  87. Công ty TNHH Panasonic Việt Nam
  88. Công ty Cổ phần Địa Ốc Phú Long
  89. Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)
  90. Công ty TNHH Rawlplug Việt Nam
  91. Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam
  92. Trường Đại Học RMIT Việt Nam
  93. Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
  94. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
  95. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội
  96. Công ty TNHH Samtec Việt Nam
  97. Công ty Tài Chính TNHH Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội
  98. Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam
  99. Công ty TNHH Mỹ phẩm Shiseido Việt Nam
  100. Công ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu 2-9 Đắk Lắk
  101. SotaTek
  102. Công ty TNHH Spartronics Việt Nam
  103. Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
  104. Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam
  105. Techtronic Industries
  106. Công ty TNHH United International Pharma
  107. Ngân hàng UOB Việt Nam
  108. Trường Đại học Văn Lang
  109. Vantive
  110. Công ty Cổ phần Hàng Không Vietjet
  111. Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort
  112. Công ty Cổ phần Vina Logistics
  113. Hệ thống Y tế Vinmec
  114. Công ty Cổ phần Vinpearl
  115. Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank
  116. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Wealthcons
  117. Công ty TNHH Westlake Compounds Việt Nam
  118. Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuân Thiện
  119. Tập đoàn YeaH1

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2025 – Hạng mục Chính sách đa dạng, bình đẳng và hòa nhập nổi bật

  1. Công ty TNHH AEON Việt Nam
  2. AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
  3. Ngân hàng TMCP Bắc Á
  4. Công ty TNHH Cargill Việt Nam
  5. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
  6. Ngân hàng TNHH MTV Hong Leong Việt Nam
  7. Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG)
  8. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  9. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
  10. Công ty TNHH METKRAFT (Công ty thuộc Tập đoàn FISHER BARTON)
  11. Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
  12. Ngân hàng UOB Việt Nam
  13. Vantive

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Most Caring Awards 2025 – Hạng mục Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời

  1. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam)
  2. Ngân hàng TMCP Bắc Á
  3. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
  4. Beiersdorf Việt Nam
  5. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
  6. Coach Việt Nam
  7. Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
  8. Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons
  9. Công ty Cổ phần Diana Unicharm.
  10. Công ty TNHH DKSH Việt Nam
  11. Công ty DXC Technology Services Việt Nam (DXC Việt Nam)
  12. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
  13. Generali Việt Nam
  14. Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
  15. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  16. Công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam
  17. Mondelez Kinh Đô Việt Nam
  18. Công ty Cổ phần Địa Ốc Phú Long
  19. Reckitt - Mead Johnson Nutrition Việt Nam
  20. Công ty Cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn – Hà Nội
  21. Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam
  22. Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
  23. Ngân hàng UOB Việt Nam
  24. Hệ thống Y tế Vinmec

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Sustainable Workplace Awards 2025 – Hạng mục Môi trường làm việc bền vững

  1. AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
  2. Ngân hàng TMCP Bắc Á
  3. Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
  4. Công ty TNHH Bel Việt Nam
  5. Công ty TNHH Cargill Việt Nam
  6. Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Chubb Việt Nam
  7. Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
  8. Ngân hàng Thương mại TNHH E.SUN Chi nhánh Đồng Nai
  9. FedEx Việt Nam
  10. Công ty TNHH Jabil Việt Nam
  11. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  12. Công ty TNHH LITE ON Việt Nam
  13. Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
  14. Công ty TNHH Sản Xuất Swarovski Việt Nam
  15. Ngân hàng UOB Việt Nam
  16. Trường Đại học Văn Lang
  17. Khu nghỉ dưỡng núi Ville De Mont Mountain Resort
  18. Công ty Cổ phần Vina Logistics
  19. Công ty Cổ phần Vinpearl

Các doanh nghiệp được vinh danh ở hạng mục HR Asia Tech Empowerment Awards 2025 – Hạng mục Dẫn đầu công nghệ

  1. AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa)
  2. Công ty Cổ phần Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nông Lâm Sản và Phân Bón Bà Rịa
  3. Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
  4. Công ty TNHH Nước Giải Khát Coca-Cola Việt Nam
  5. Công ty TNHH Polytex Far Eastern (Việt Nam)
  6. Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
  7. Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX
  8. Công ty TNHH Công nghệ Huawei Việt Nam
  9. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)
  10. Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
  11. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank)
  12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc Dân
  13. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín
  14. Công ty TNHH Spartronics Việt Nam
  15. Công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam
  16. Ngân hàng UOB Việt Nam

HR Asia Awards - Nơi làm việc tốt nhất châu Á là giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự, đã và đang nhận được sự tín nhiệm của đông đảo doanh nghiệp trong khu vực. Giải thưởng được Tạp chí nhân sự châu Á - HR Asia tổ chức thường niên tại 15 quốc gia và thị trường trong khu vực châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, ... Sau 12 năm tổ chức, Tạp chí HR Asia đã mang nhiều tiêu chuẩn đánh giá quốc tế vào Việt Nam và các quốc gia trong khu vực, nhằm ghi nhận thành tựu của các doanh nghiệp trong việc kiến tạo nên những môi trường làm việc lý tưởng.

Đại diện BTC HR Asia Awards tại Việt Nam

Email: hang.luong@snowball.asia

Số điện thoại: 0976 487 987

Hoàng An
#HR Asia Awards 2025 #Vinh doanh #HR Asia #Nơi làm việc tốt

