Nhộn nhịp mua vé tàu Tết

TP - Sáng 25/10, ngành đường sắt bắt đầu bán vé tàu cho người dân đi lại trong dịp cao điểm Tết Quý Mão 2023. Năm nay, lượng khách mua vé tàu tăng đáng kể so với năm trước.

Theo ghi nhận của PV, khu vực quầy bán vé tại ga Sài Gòn (quận 3, TPHCM) luôn tất bật với hàng trăm khách hàng đến làm thủ tục mua và nhận vé tàu Tết. Hình ảnh này hoàn toàn đối lập với thời điểm cách đây một năm khi TPHCM vừa mở cửa sau đại dịch COVID-19.

Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, lượng khách đến mua vé tàu Tết ở các nhà ga khác như Dĩ An, Biên Hòa... đều tăng cao. Bên cạnh việc mua vé trực tiếp tại các ga, nhiều người đã đặt chỗ thành công trên hệ thống bán vé của ngành đường sắt và tới ga thanh toán lấy vé. Với tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, năm nay dự kiến số lượng hành khách có thể đạt 70% so với thời điểm trước khi xuất hiện dịch bệnh (trước năm 2019).

Theo ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, trong ngày đầu bán vé tàu Tết, hệ thống đặt vé online vận hành thuận lợi, không phát sinh sự cố. Có thời điểm ghi nhận hơn 7.000 người truy cập cùng lúc để đặt chỗ.

Sau 2 giờ mở bán, đã có hơn 21.000 vé tàu Tết được đặt mua thành công, trong đó có hơn 10.000 vé đã được khách hàng thanh toán. Năm nay, ngành đường sắt sẽ chạy 356 chuyến, tương ứng với 176.046 chỗ cho 10 ngày cao điểm trước Tết và 15 ngày cao điểm sau Tết, tăng 130 chuyến (khoảng 67.000 chỗ) so với Tết năm ngoái.

“Về giá vé, năm nay chúng tôi điều chỉnh tăng từ 1-6%, mức tăng bình quân là khoảng 4,5% so với Tết Nhâm Dần 2022 do năm nay giá nhiên liệu tăng. So với cùng kỳ năm trước, giá nhiên liệu đã tăng khoảng 22%. Về chính sách ưu đãi, các đối tượng ưu tiên vẫn được giảm giá theo chính sách hiện có. Riêng đối với sinh viên sẽ được giảm 20% trong dịp Tết”, ông Truyền cho hay.