Nhiều ưu đãi trong Tuần Lễ Cảm Ơn bắt đầu từ ngày 21/11

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Tuần Lễ Cảm Ơn không chỉ là một sự kiện quen thuộc được đông đảo khách hàng Việt Nam yêu mến và mong chờ, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với UNIQLO, bởi đây là dịp chúng tôi gửi lời tri ân sâu sắc đến khách hàng Việt Nam - những người đã đồng hành, tin tưởng và lan tỏa giá trị của thương hiệu. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến trải nghiệm mua sắm tiện ích, hấp dẫn cùng dịch vụ chăm sóc khách hàng tận tâm, chu đáo. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội đáng quý để chúng tôi tiếp tục thực hiện cam kết đóng góp tích cực cho cộng đồng - mục tiêu trọng tâm trong hành trình phát triển tại Việt Nam trong suốt 6 năm qua.”

Nhân dịp Tuần Lễ Cảm Ơn mùa Thu/Đông 2025, UNIQLO tiếp tục kết hợp cùng The Walt Disney để ra mắt BST UT Mickey Mouse in Vietnam với 6 hoạ tiết mới cùng cam kết đóng góp một phần doanh thu từ BST đặc biệt này cho Quỹ Hy vọng với mục tiêu xây dựng thêm hai điểm trường mới tại tỉnh Cao Bằng và Lào Cai trong mùa Xuân 2026. Ngoài ra, Tuần Lễ Cảm Ơn lần này mang đến cho khách hàng cơ hội mua sắm các sản phẩm LifeWear Thu/Đông được yêu thích và nhiều quà tặng hấp dẫn có hạn.