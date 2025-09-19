Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhiều trường học dừng nhập hàng từ Công ty Liên Anh

Trần Hoàng
TPO - Liên quan đến doanh nghiệp "phù phép" rau trôi nổi thành rau sạch, đưa vào bếp ăn học đường, nhiều trường học đã đồng loạt dừng nhập hàng để rà soát.

Sau loạt dư luận về vụ việc rau trôi nổi được "phù phép" vào bếp ăn học đường ở Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh về hoạt động sơ chế, kinh doanh rau, củ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Liên Anh (Công ty Liên Anh). "Xử lý nghiêm các vi phạm, báo cáo UBND TP những nội dung vượt thẩm quyền theo quy định", văn bản nêu.

Ảnh minh họa

Trao đổi với PV Tiền Phong, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng Cao Văn Tâm cho biết, xã đã tổ chức đoàn kiểm tra hoạt động của Công ty Liên Anh trên địa bàn. Công ty đã xuất trình đầy đủ hồ sơ, giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp và hiện chưa ghi nhận vi phạm cụ thể nào để kết luận.

Được biết, xã Sơn Đồng cũng đã có văn bản đề nghị cơ quan Công an, Đội Quản lý thị trường phối hợp tiếp tục kiểm tra hoạt động của công ty này.

Trong khi đó, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiều trường học trên địa bàn các phường Hai Bà Trưng, Phú Thượng... đã dừng nhập hàng liên quan đến công ty Liên Anh.

Đại diện UBND phường Hai Bà Trưng cho biết, UBND phường đã có văn bản chỉ đạo toàn bộ các cơ sở giáo dục không tiếp nhận bất cứ sản phẩm nào từ Công ty Liên Anh. Việc giám sát sẽ được áp dụng đồng loạt, xử lý nghiêm mọi vi phạm.

Trần Hoàng
#rau trôi nổi an toàn thực phẩm #dừng nhập hàng rau sạch học đường #kiểm tra nguồn gốc rau củ #quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm #bảo vệ sức khỏe học sinh #kiểm tra hoạt động doanh nghiệp rau củ #cảnh báo thực phẩm không rõ nguồn gốc #quy trình kiểm tra thực phẩm trong trường học #giám sát cung ứng nguyên liệu ăn học đường #xử lý vi phạm trong cung cấp thực phẩm #bếp ăn học đường ở Hà Nội #Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh

