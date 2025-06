Nhiều mẫu xe Hàn Quốc giảm giá mạnh trong tháng 6

TPO - Trong tháng 6 này, nhiều mẫu ô tô Hàn Quốc đang được giảm giá mạnh nhằm kích cầu bao gồm Hyundai Accent, MPV Custin, Santa Fe và cả SUV cỡ lớn Palisade.

Trong nỗ lực cạnh tranh thị phần với những đối thủ đến từ Nhật Bản, các thương hiệu xe Hàn Quốc tại Việt Nam không ngừng đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi lớn để thu hút khách hàng.

Với thương hiệu Hyundai, nhà phân phối TC Motor hiện có chương trình ưu đãi hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ cho người tiêu dùng mua ô tô trong tháng 6.

Các phiên bản của một số mẫu xe được áp dụng bao gồm Grand i10 (Sedan 1.2 MT Tiêu chuẩn), Accent (1.5 MT, 1.5 AT, 1.5 AT Đặc biệt, 1.5 AT Cao cấp), Stargazer (1.5 AT Tiêu chuẩn, X 1.5 AT, X 1.5 AT Cao cấp), Elantra (1.6 AT Tiêu chuẩn), Custin (2.0T Cao cấp), Tucson (2.0 MPI Tiêu chuẩn, 2.0 MPI Đặc biệt, 1.6 Turbo, 2.0 Dầu đặc biệt), Santa Fe (Exclusive, Prestige, Calligraphy 7C, Turbo Calligraphy) và Palisade (Exclusive 6C, Exclusive 7C, Prestige 6C, Prestige 7C).

So với tháng trước, chính sách ưu đãi lần này của Hyundai gần như giữ nguyên, ngoại trừ việc lược bớt một phiên bản của Grand i10 và mẫu Tucson thay cho Creta trong danh sách.

Hyundai cho biết mức ưu đãi cụ thể sẽ khác nhau ứng với từng mẫu xe nhưng không công bố chi tiết. Nhiều khả năng mức giảm cao nhất sẽ áp dụng cho mẫu SUV Palisade. Đây là dòng xe cao cấp nhất của Hyundai tại Việt Nam, có giá niêm yết 1,469-1,585 tỷ đồng tùy phiên bản.

Nếu được hỗ trợ tối đa 100% lệ phí trước bạ, người tiêu dùng chọn mua Palisade trong tháng 6 sẽ tiết kiệm được khoảng 147-158,5 triệu đồng. Sau khi trừ ưu đãi, giá xe thực tế có thể được đưa xuống còn 1,322-1,426 tỷ đồng.

Song song với Hyundai, hãng xe Hàn Quốc còn lại ở Việt Nam là Kia cũng có chương trình giảm giá xe chính hãng. Theo thông tin từ trang chủ Kia Việt Nam, ưu đãi áp dụng cho một số phiên bản thuộc các dòng xe sau: Morning, Soluto, K3, K5, Carens, New Sonet, New Seltos, Sportage, Sorento và New Carnival Hybrid.

Mức giảm thấp nhất từ 5 triệu đồng và cao nhất lên đến 110 triệu đồng áp dụng cho mẫu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium. Đáng chú ý, mẫu Carnival Hybrid (1,849 tỷ đồng) mới ra mắt từ đầu năm nay giờ đang được giảm giá 50 triệu đồng.

Bên cạnh việc đẩy mạnh giảm giá, các hãng xe Hàn Quốc còn đang hâm nóng thị trường bằng cách tung ra các sản phẩm chiến lược mới. Với Hyundai, hãng này vừa giới thiệu phiên bản mới 2025 của dòng SUV đô thị Creta với những cải tiến về ngoại hình và trang bị.

Về phần Kia, thương hiệu này dự kiến sẽ trình làng phiên bản facelift của dòng xe Sorento trong năm nay. Trước đó vào giữa năm 2024, mẫu SUV này từng được phát hiện tại trung tâm thử nghiệm khí thải ở Hà Nội.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, Hyundai Thành Công đã bán ra thị trường tổng cộng 15.944 xe ô tô các loại. Trong khi đó, doanh số lũy kế từ đầu năm của Kia đạt 8.255 xe.

Động thái đẩy mạnh chương trình giảm giá để kích cầu trong tháng 6 cũng như các chiến lược ra mắt sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ đem lại tín hiệu tích cực về mặt doanh số cho các hãng xe Hàn, qua đó góp phần vào đà tăng trưởng chung của thị trường ô tô trong nước.