Nhiều khu phố ở TPHCM mang tên mới

Ngày 31/7, phường Bình Dương (TPHCM) tổ chức Lễ công bố Nghị quyết công nhận đổi tên khu phố và Quyết định về công tác nhân sự khu phố thuộc phường Bình Dương.

Tại buổi lễ, phường Bình Dương đã công bố Nghị quyết công nhận việc đổi tên 17/20 khu phố trực thuộc phường. Địa phương này có 20 khu phố, trong đó, có 3 khu phố vẫn giữ nguyên tên cũ do không trùng lắp, 17 khu phố trùng lắp tên sau sáp nhập, thành lập mới phường Bình Dương.

Đồng thời, phường Bình Dương công bố Quyết định về công tác nhân sự khu phố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác cơ sở, đảm bảo hoạt động hiệu quả sau khi sắp xếp địa giới hành chính.

Lãnh đạo phường Bình Dương trao quyết định nhân sự các khu phố

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường Bình Dương Nguyễn Văn Đông biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của đội ngũ cán bộ khu phố trong suốt thời gian qua. Ông cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nhân dân đã tích cực góp ý, đồng thuận với việc đổi tên khu phố, đây chính là nền tảng quan trọng để các quyết sách của HĐND phường được ban hành đúng quy định, sát với thực tiễn đời sống.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phường Bình Dương đề nghị Ban điều hành các khu phố tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, chủ động phối hợp với UBND phường, UBMTTQ và các đoàn thể để thông tin kịp thời, chính xác đến từng hộ dân về việc đổi tên khu phố, tạo thuận lợi cho người dân trong cập nhật địa chỉ và thực hiện các giao dịch hành chính.

Bí thư phường Bình Dương đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Ban điều hành khu phố. Do đó ông đề nghị cần sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình, lắng nghe ý kiến nhân dân để kịp thời phản ánh với chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp, nâng cao trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng khu phố văn minh, an toàn, đáng sống.

Tên khu phố mới và cũ khu vực phường Phú Mỹ trước sáp nhập

Tên khu phố mới và cũ khu vực phường Phú Chánh trước sáp nhập

Tên khu phố mới và cũ khu vực phường Phú Tân trước sáp nhập