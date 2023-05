Nhiều công trình nhà xưởng, bệnh viện ở Bình Dương bị ‘treo’ vì vướng quy định PCCC

TPO - Hàng loại công trình nhà xưởng sản xuất, bệnh viện ở Bình Dương đã và sắp hoàn thiện nhưng đang đứng trước nguy cơ không thể đưa vào hoạt động vì vướng quy định về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Dương có nhiều công trình nhà máy, cơ sở sản xuất đã và sắp hoàn thiện nhưng đứng trước nguy cơ không thể đưa vào hoạt động vì việc thẩm duyệt, cấp phép PCCC còn nhiều vướng mắc.

Vướng các quy định PCCC

Theo các ngành chức năng, hiệp hội ngành nghề tại Bình Dương, các quy định hiện nay khó đáp ứng khiến cho cả nghìn nhà máy trên địa bàn bị đình đốn hoạt động.

Theo bà Trương Thị Thúy Liên, Phó chủ tịch Hiệp hội Da giày tỉnh Bình Dương, quy định về PCCC đang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, chưa phù hợp với thực tiễn trong nước.

“Thẩm duyệt về PCCC xin nhiều tháng không được. Công trình xây dựng xong nhưng không nghiệm thu được nên để phơi nắng. Doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để xây nhà xưởng, kho bãi… thế nhưng khi xây dựng xong lại không thể hoạt động vì quy định mới về PCCC hiện nay vượt chuẩn so với trước”, bà Liên chia sẻ.

Là một trong số các doanh nghiệp đang gặp khó với quy định về PCCC, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang (Bình Dương) cho biết, hiện tại nhà xưởng công ty đã xây dựng xong nhưng chưa thể đưa vào hoạt động. “Về quy định PCCC hiện nay cần ban hành có lộ trình, phù hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam, không thể áp dụng hoàn toàn các kỹ thuật tiên tiến ở nước ngoài để làm quy chuẩn cho Việt Nam do điều kiện kinh tế hiện nay chưa cho phép”, ông Bình nói.

Giám đốc Công ty TNHH Gia Khang kiến nghị, đối với các doanh nghiệp đã được đưa vào nghiệm thu và đưa vào sử dụng, nếu kiểm tra chưa đúng, chưa bảo đảm thì nên có biện pháp cho khắc phục trong một thời gian nhất định. Sau thời gian đó nếu không chấp hành thì sẽ có chế tài mạnh hơn là buộc dừng hoạt động thay vì xử phạt.

Là địa phương có số lượng doanh nghiệp ngành gỗ chiếm hơn một nửa của Bình Dương, thành phố Tân Uyên hiện có hàng chục nhà xưởng chưa thể đưa vào hoạt động vì vướng quy định PCCC.

Ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch UBND thành phố Tân Uyên cho biết, các vướng mắc hiện nay chủ yếu là cơ sở kinh doanh đang gặp khó khăn trong kinh phí để khắc phục theo yêu cầu an toàn PCCC; các công trình chuyển đổi mục đích sử dụng sau xây dựng nên không đảm bảo an toàn PCCC; do phân cấp quản lý, hiện nay lực lượng PCCC cấp xã, phường còn hạn chế về số lượng và chuyên môn; sự chồng chéo của các tiêu chí PCCC, chủ cơ sở không thể nắm bắt kịp thời các tiêu chí, cộng với sự hạn chế về năng lực của đơn vị tư vấn, dẫn đến các thiết kế PCCC không còn phù hợp.

Về giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan PCCC, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dĩ An (Bình Dương) kiến nghị phải có tiêu chí riêng cho từng loại hình kho, xưởng. Đồng thời cần có sự thống nhất giữa cơ quan PCCC và cơ quan quản lý xây dựng ở từng cấp; có sự phân cấp thẩm quyền duyệt thiết kế PCCC để giảm thời gian chờ đợi; cần có quy chế phối hợp quản lý PCCC đối với các ngành nghề dễ xảy ra cháy, nổ.

Ngoài các nhà xưởng vướng quy định về PCCC, tại Bình Dương còn có công trình Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường. Dự án bệnh viện này quy mô 17 tầng, vốn đầu tư khoảng 2.300 tỷ đồng, được chấp thuận chủ trương đầu tư hình thành từ năm 2012, bố trí vốn khởi công xây dựng từ năm 2014.

Hiện nay, hạ tầng dự án bệnh viện này hoàn thiện đến 96% và dự kiến đưa vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 11/2023 tới đây. Tuy vậy, công trình này kéo dài thời gian xây dựng, có những hạng mục không còn phù hợp với quy định mới, trong đó có PCCC.

Liên quan đến vướng mắc về PCCC tại dự án Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường, vào cuối tháng 4/2023, trong chuyến thực địa khảo sát tiến độ, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi đã yêu cầu lãnh đạo Công an tỉnh quan tâm thẩm duyệt dự án, cần linh hoạt áp dụng luật phù hợp với thực tiễn.

Cả nghìn trường hợp vi phạm quy định an toàn PCCC

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, hiện nay trên địa bàn có tổng số 51.689 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC. UBND tỉnh Bình Dương đã ra quyết định tạm đình chỉ 661 trường hợp và đình chỉ hoạt động đối với 397 trường hợp cơ sở vi phạm nghiêm trọng quy định an toàn PCCC. Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Dương đã khôi phục tình trạng hoạt động đối với 24 cơ sở trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, thời gian qua, công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, chỉ đạo về công tác PCCC trên địa bàn được tổ chức kịp thời. Điển hình là việc thành lập Đoàn cấp tỉnh tiến hành kiểm tra toàn diện tại các sở, ban, ngành, địa phương. Theo đại tá Điệp, trước khi đề xuất xử phạt, Công an tỉnh Bình Dương kịp thời hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở và cho thời gian để các cơ sở khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho hay, để hỗ trợ doanh nghiệp, chủ đầu tư các công trình gỡ vướng về quy định PCCC, cơ quan chuyên môn sẽ tham mưu hướng giải quyết, tuy nhiên vẫn phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.