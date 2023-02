Công an Hà Nội rà soát, tìm giải pháp gỡ khó cho cơ sở karaoke trong PCCC

TPO - Sau khi tiếp nhận phản ánh của các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke về khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an Hà Nội đã tổ chức họp, tìm giải pháp tháo gỡ.

Ngày 17/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã tổ chức họp đánh giá thực trạng công tác phòng cháy, chữa cháy và bàn về các giải pháp, biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke.

Đặc biệt, trước những bất cập trong việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định về phòng cháy, chữa cháy và những khó khăn, vướng mắc trong việc khắc phục các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy của các chủ cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tích cực lắng nghe ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp.

Đồng thời rà soát, đánh giá thực trạng, đề xuất cấp có thẩm quyền về những giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp có thể tháo gỡ, khắc phục được những tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục để được đưa công trình vào hoạt động trở lại trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Công an TP Hà Nội thực hiện đợt cao điểm “60 ngày, đêm” tổng rà soát, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn. Tính đến ngày 12/12/2022, đơn vị đã hoàn thành trước thời hạn 100% chỉ tiêu.

Trong đó, đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke (23 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ), 742 cơ sở do công an quản lý, 778 cơ sở do UBND cấp xã quản lý.

Qua kiểm tra 3.256 lượt cơ sở, xử phạt 415 trường hợp, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng, tạm đình chỉ 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở; tham mưu UBND cấp quận ban hành 1.081 văn bản yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy; thông báo cơ quan quản lý dừng hoạt động kinh doanh để khắc phục các yêu cầu không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy 439 cơ sở.