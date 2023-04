VWS-LA tập huấn PCCC rừng tại Long An

Ngày 22/4, Công ty Cổ phần Xử lý Chất thải Việt Nam-Long An (VWS-LA) đã phối hợp với Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn cứu hộ – Công an tỉnh Long An tổ chức buổi tập huấn PCCC và ứng cứu sự cố cho lực lượng tại chỗ của dự án Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An), thuộc Công ty VWS-LA.

Tại đây, lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty VWS-LA đang làm việc tại Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An) đã được phổ biến những kiến thức cơ bản liên quan đến PCCC, cứu nạn cứu hộ; thực hành dập lửa ngay tại chỗ, không để đám cháy lan rộng; sơ cứu người gặp nạn… Kết thúc chương trình tập huấn là phần thực hành tình huống chữa cháy rừng. Lực lượng PCCC tại chỗ Khu Công nghệ Môi trường xanh đã hoàn thành tốt các thao tác bố trí, lắp vòi chữa cháy, dập tắt lửa kịp thời và tổ chức cứu người bị nạn khi tham gia chữa cháy rừng. Là người có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ công tác PCCC tại chỗ, ông Nguyễn Văn Chiến – Đội trưởng Đội bảo vệ Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An) cho biết, năm nào Công ty VWS-LA cũng tổ chức tập huấn công tác PCCC cho tất cả công nhân viên của Khu Công nghệ Môi trường xanh nên gần như ai cũng thuần thục các thao tác, đúc rút nhiều kinh nghiệm khi có sự cố xảy ra. “Ở đây diện tích rừng rất lớn nên việc thường xuyên tập huấn, nâng cao ý thức bảo vệ rừng rất quan trọng. Lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty VWS-LA luôn túc trực 24/24, sẵn sàng dập lửa ngay ngay trong đơn vị cũng như hỗ trợ người dân xung quanh khi có các sự cố xảy ra” – ông Chiến nói. Ông Dương Văn Cường - Giám đốc hành chính Công ty VWS-LA cho biết, Khu Công nghệ Môi trường xanh nằm trên địa bàn xã Tân Long, huyện Thủ Thừa (Long An) có diện tích 1.760ha rừng, trong đó có hơn 400 ha rừng được giữ lại làm vành đai cây xanh cách ly cho dự án. Đối với việc PCCC trong mùa khô tại Long An, một trong những nguy cơ cần lưu ý là tình trạng người dân vào rừng vô ý vứt tàn thuốc lá. Đặc biệt là trong rừng vào mùa này có nhiều tổ ong ruồi nên có nhiều người vào đây dùng đuốc hun khói để lấy tổ ong, nếu để lại tàn, có thể gây cháy và nếu phát hiện chậm có thể cháy lan và gây cháy lớn. “Hai năm gần đây, chúng tôi treo bảng, tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác PCCC. Lực lượng PCCC tại chỗ của Công ty VWS-LA tại Khu Công nghệ Môi trường xanh (Long An) rất thành thạo, chuyên nghiệp trong công tác PCCC rừng. Không chỉ xử lý sự cố xảy ra trong đơn vị một cách linh hoạt, lực lượng PCCC tại chỗ của chúng tôi còn sẵn sàng hỗ trợ địa phương tham gia chữa cháy rừng khi có cháy xảy ra trên địa bàn” – ông Cường nhìn nhận. P.V