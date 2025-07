Nhật Hoàng với hành trình 20 năm xây niềm tin vì cuộc sống bình yên

Hai thập kỷ không phải một chặng đường ngắn, nhưng đủ để minh chứng cho một hành trình bền bỉ của niềm tin, của tận tâm và khát vọng gìn giữ sự bình yên. 20 năm qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Nhật Hoàng đã không ngừng lớn mạnh, trở thành biểu tượng của sự chuyên nghiệp, thân thiện và nhân văn trong lĩnh vực bảo vệ, vệ sỹ.

Hành trình đi lên từ gian khó

Năm 2001, chị Lê Thị Huyền Nhung nên duyên vợ chồng với anh Phan Thanh Nhật. Khi ấy, anh Nhật là huấn luyện viên võ thuật, còn chị là võ sinh trong câu lạc bộ. Sau khi kết hôn, vợ chồng chị đã hun đúc ý tưởng mở công ty bảo vệ cho riêng mình. Nghĩ là làm, bước đầu, anh Nhật tham gia huấn luyện võ thuật cho trung tâm đào tạo vệ sỹ để có kinh nghiệm, đồng thời học hỏi, tìm hiểu thêm về những quy trình đào tạo, xây dựng đội ngũ bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp.

Ngày 8/7/2005, sau bao nỗ lực, cố gắng và cả sự quyết tâm, vợ chồng chị Nhung chính thức thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ bảo vệ - vệ sỹ Nhật Hoàng. Thời điểm đó, ở Nghệ An lĩnh vực bảo vệ, vệ sỹ còn mới mẻ nên dịch vụ chưa được nhiều người biết đến và sử dụng. Chính vì thế, công ty Nhật Hoàng vừa đào tạo bảo vệ, vệ sỹ, vừa cung cấp nhân sự cho các công ty bảo vệ ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là tự mình tìm kiếm khách hàng tại địa phương sử dụng dịch vụ.

“Khó khăn chồng chất khó khăn, nhưng để việc đào tạo chuyên sâu, chuyên nghiệp, công ty vẫn bỏ ra số tiền lớn thuê địa điểm để một bên đào tạo, một bên cho nhân viên ăn, ở miễn phí tại chỗ”, chị Nhung kể và cho hay, đến năm 2007 vợ chồng chị mạnh dạn vay mượn ngân hàng mua mảnh đất rộng 500m2 xây địa điểm đào tạo và khu nhà trọ miễn phí cho nhân viên. “Khi đó nhà riêng chưa có để ở, nhưng mình vẫn bỏ số tiền lớn ra mua đất, xây nhà cho nhân viên ở. Đó là sự hy sinh nhưng mà đúng. Mình nghĩ có chỗ ở miễn phí thì thu hút được người lao động và họ gắn bó lâu dài hơn”, chị Nhung tâm sự.

Thời gian đầu mới thành lập công ty, chị Nhung phải đi từng công ty, đơn vị, ngân hàng, doanh nghiệp để giới thiệu về dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ. Thậm chí, chị Nhung chỉ xin cho đặt bảo vệ, vệ sỹ làm thử tại các doanh nghiệp. Nếu thấy dịch vụ ổn và cần thiết có thể làm hợp đồng thuê. Và rồi chính sự tận tâm, chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp, lần lượt từng đơn vị, doanh nghiệp, ngân hàng chính thức ký hợp đồng và gắn bó lâu dài với Nhật Hoàng.

Từ những nỗ lực không mệt mỏi, chỉ trong vòng 2 năm từ khi thành lập, Nhật Hoàng liên tục nhận được hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo vệ cho các công ty, doanh nghiệp lớn trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Thậm chí, có những doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành khác như Huế, Đà Nẵng, Hà Nội cũng liên hệ đến để sử dụng dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ của Nhật Hoàng.

Khác biệt để… đặc biệt

Dù đã vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu và có lượng khách hàng ổn định, nhưng ban lãnh đạo công ty Nhật Hoàng luôn đau đáu suy nghĩ để tìm ra hướng đi khác biệt nhằm mang đến sự chuyên nghiệp cho hoạt động của công ty và đội ngũ bảo vệ, vệ sỹ. Theo đó, để mang lại cái nhìn thiện cảm, cách làm chuyên nghiệp, ngoài đào tạo kỹ năng, kỹ thuật bài bản, Nhật Hoàng còn nhấn mạnh đến giao tiếp, ứng xử cũng như cách phục vụ nhẹ nhàng, thiện cảm cho đội ngũ bảo vệ, vệ sỹ.

Từ năm 2006, Nhật Hoàng cũng định hình lại chiến lược, tập trung vào khách hàng hệ thống như ngân hàng, siêu thị, khu công nghiệp... thay vì dàn trải quá rộng. Chính sự lựa chọn chuyên sâu này đã tạo nên một Nhật Hoàng khác biệt - vững vàng và uy tín hơn trong mắt đối tác.

“Từ năm 2006, chúng tôi bắt đầu phục vụ cho các hệ thống ngân hàng, đơn vị nhà nước và từ đó chúng tôi không nhận khách hàng là quán bar, karaoke, vũ trường… Chúng tôi nghĩ mình nên tập trung vào khách hàng theo chuỗi, theo hệ thống thì sẽ chuyên nghiệp và tốt hơn. Bởi chúng tôi sẽ có 1 quy trình chuyên nghiệp ở 1 lĩnh vực để rút kinh nghiệm hơn là dàn trải ở nhiều tệp khách hàng. Khi có vấn đề gì cũng sẽ dễ xử lý và hỗ trợ khách hàng tốt hơn”, chị Nhung nói và cho biết, với Nhật Hoàng, đào tạo không chỉ là quy trình - mà là hành trình gieo mầm cho sự chuyên nghiệp và trách nhiệm

Sau nhiều năm cố gắng, Nhật Hoàng đã có những thành công bước đầu khi có lượng khách hàng ổn định. Trong đó, khách hàng chủ yếu theo hệ thống như ngân hàng, chuỗi siêu thị hay các đơn vị nhà nước, doanh nghiệp nước ngoài ở các khu công nghiệp lớn. Không chỉ phát triển mạnh mẽ trong tỉnh, Nhật Hoàng còn “vươn ra biển lớn”. Với hệ thống trải dài từ Bắc vào Nam, cùng trụ sở chính tại Vinh và văn phòng đại diện tại Hà Nội, Huế, TP. Hồ Chí Minh, Nhật Hoàng đã trở thành thương hiệu được nhiều doanh nghiệp lớn tin tưởng. Đặc biệt, năm 2018, Nhật Hoàng là công ty bảo vệ duy nhất được chuyển ra Bộ Công an quản lý và cấp giấy phép đủ điều kiện an ninh trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh "Dịch vụ Bảo vệ và đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ" - một dấu mốc khẳng định năng lực và uy tín chuyên môn.

“Công ty thành lập 20 năm nhưng có những khách hàng, những đơn vị, doanh nghiệp đã gắn bó với công ty cả chục năm qua, thậm chí là gần 20 năm. Nhật Hoàng rất biết ơn những vị khách hàng đầu tiên sử dụng dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ của công ty và giờ vẫn đang tin tưởng gắn bó với Nhật Hoàng. Rồi hệ thống siêu thị BigC khai trương tại Nghệ An từ năm 2010 thì Nhật Hoàng được lựa chọn cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ. Đến nay, công ty vẫn cung cấp dịch vụ cho hệ thống siêu thị này ở 15 tỉnh thành và nhiều hệ thống siêu thị lớn như AEON, HC, WINmart, Nguyễn Kim…Rồi các khu công nghiệp lớn ở Nghệ An, Hà Tĩnh…”, chị Nhung nói và cho biết, cảm thấy biết ơn, trân trọng và vui khi nhiều đơn vị luôn gắn bó với công ty từ giai đoạn khó khăn mới thành lập đến tận bây giờ.

Viết tiếp hành trình vì cuộc sống bình yên

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 20 năm qua, Nhật Hoàng đã đạt được nhiều thành tựu, giải thưởng danh giá và nhận nhiều bằng khen của trung ương cũng như địa phương. Đơn cử như đạt Chứng nhận ISO 9001:2015; Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2024. Từ năm 2019 đến 2024, Nhật Hoàng liên tiếp được Chủ tịch UBND thành phố Vinh và Cục trưởng Cục thuế tỉnh Nghệ An tặng giấy khen. Năm 2025, chị Lê Thị Huyền Nhung được Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen. Năm 2023, 2024 và dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty Nhật Hoàng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho tập thể công ty và 2 cá nhân xuất sắc.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, ban lãnh đạo Nhật Hoàng cũng có nhiều trăn trở khi làm sao để tiếp tục phát triển dịch vụ theo chiều hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiện đại cũng như nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên bảo vệ, vệ sỹ. Để làm được điều đó, Nhật Hoàng sẽ tiếp tục xây dựng giá trị cốt lõi xuyên suốt: “Tận tâm, trung thực, an toàn, hiệu quả” vì cuộc sống bình yên. Tiếp tục xây dựng một dịch vụ thân thiện, quy trình phục vụ chuyên nghiệp.

“Cũng có những khách hàng chưa hiểu được tầm quan trọng của bảo vệ, vệ sỹ. Họ không đơn giản là người giữ xe, bảo vệ mà là điểm chạm đầu tiên, là người đầu tiên khách hàng tiếp xúc. Qua đó còn thể hiện bộ mặt văn hóa của doanh nghiệp khách hàng. Hy vọng các doanh nghiệp sẽ ngày càng thấu hiểu giá trị đó để ghi nhận xứng đáng cho những con người thầm lặng ấy”, chị Nhung trăn trở đồng thời gửi gắm lòng biết ơn tới quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên công ty đã và đang đồng hành, góp phần tạo nên hành trình 20 năm đầy ý nghĩa.

20 năm xây dựng và phát triển, khoảng thời gian chưa dài nhưng đủ để khẳng định một thương hiệu. Nhật Hoàng đã thực sự thấm sâu vào mỗi khách hàng, doanh nghiệp. Nhật Hoàng sẽ viết tiếp hành trình ấy bằng khát vọng, đổi mới và niềm tin vững vàng vào giá trị của sự bình yên mà hàng ngày, hàng giờ đội ngũ bảo vệ, vệ sỹ đang kiến tạo.

“Hành trình phía trước còn dài, nhưng những gì chúng tôi đã đi qua sẽ là nền tảng vững chắc để Nhật Hoàng tự tin bước tiếp. Chúng tôi cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ để tiếp tục xứng đáng với niềm tin mà khách hàng gửi gắm.” - Giám đốc Lê Thị Huyền Nhung khẳng định.