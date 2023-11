Nhận định Trung Quốc vs Hàn Quốc, 19h00 ngày 21/11: Khó khăn chờ đón đội chủ nhà

TPO - Nhận định bóng đá Trung Quốc vs Hàn Quốc - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trung Quốc được dự báo sẽ gặp muôn vàn khó khăn khi phải chạm trán với dàn sao đắt giá hiện đang thi đấu ở các CLB châu Âu của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026.

Nhận định trước trận đấu Trung Quốc vs Hàn Quốc

Trung Quốc vừa có được chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 trước đội tuyển Thái Lan dù phải thi đấu trên khách. Đó là trận đấu mà Trung Quốc thể hiện sự đáng sợ khi thi triển lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học, kiểm soát bóng và dứt điểm ít hơn Thái Lan nhưng lại tạo được nhiều cơ hội và giành chiến thắng chung cuộc. Giành 3 điểm quan trọng trước Thái Lan giúp Trung Quốc đứng trước cơ hội rất lớn để vượt qua vòng loại thứ 2.

Về phía đội tuyển Hàn Quốc, đội bóng của ông Jurgen Klinsmann không gặp bất cứ khó khăn nào trước Singapore. Dàn hảo thủ của Hàn Quốc dễ dàng đè bẹp đại diện đến từ Đông Nam Á 5 bàn không gỡ, một chiến thắng đậm nhằm khẳng định sự vượt trội của Hàn Quốc tại bảng đấu này.

Trung Quốc có lợi thế sân nhà trong trận đấu với Hàn Quốc, nhưng đó là điểm tựa duy nhất của họ bởi sự chênh lệch về trình độ của 2 đội ở thời điểm hiện tại là quá lớn. Hàn Quốc lúc này đang có những ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu như Son Heung Min, Lee Kang In, Hwang Hee Chan... Trong khi cầu thủ tốt nhất của Trung Quốc là Wu Lei, hiện đang chơi trong nước và từng có quãng thời gian thi đấu cho Espanyol tại La Liga. Tiền đạo Wu Lei sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Trung Quốc khi anh đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn của đội tuyển nước này, chân sút sinh năm 1991 cũng vừa ghi bàn vào lưới Thái Lan.

Phong độ, lịch sử đối đầu Trung Quốc vs Hàn Quốc

Trung Quốc và Hàn Quốc đã đối đầu với nhau 45 lần, Hàn Quốc vượt trội khi đánh bại đối thủ 27 trận và chỉ thua 6 trận, còn lại là 12 trận hòa.

Phong độ của Trung Quốc trong năm 2023 không mấy ấn tượng khi chỉ giành 4 trong tổng số 9 chiến thắng. Trung Quốc thậm chí để Malaysia cầm hòa và bị New Zealand đánh bại. Đây là 2 đội tuyển không nằm trong top 100 trên BXH FIFA.

Hàn Quốc đang có phong độ rất cao khi đã bất bại 6 trận liên tiếp (4 thắng, 2 hòa), trong đó có trận hòa trước Wales, đánh bại Ả Rập Saudi và Tunisia. Hàn Quốc cũng đang sở hữu chuỗi 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới.

Thông tin lực lượng Trung Quốc vs Hàn Quốc

Cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng. HLV Jurgen Klinsmann gần như đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất của Hàn Quốc đang chơi bóng ở châu Âu trở về chơi 2 trận ở vòng loại World Cup 2026 trước Singapore và Trung Quốc. Trong khi các cầu thủ của đội tuyển Trung Quốc đều thi đấu ở trong nước.

Đội hình dự kiến Trung Quốc vs Hàn Quốc

Trung Quốc: Yan Junling, Li Lei, Zhu Chenjie, Jiang Shenglong, Zhang Linpeng, Liu Binbin, Wu Xi, Li Ke, Wei Shihao,Wu Lei, Tan Long.

Hàn Quốc: Kim Seung Gyu, Kim Jin Soo, Jung Seong Hyun, Kim Jin Su, Seol Young Woo, Hwang In Beom, Lee Soon Min, Son Heung Min, Lee Kang In, Hwang Hee Chan, Hwang Ui Jo.

Dự đoán tỷ số Trung Quốc 0-2 Hàn Quốc