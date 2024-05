Nhận định Leverkusen vs AS Roma, 02h00 ngày 10/5: Hướng tới cột mốc lịch sử

TPO - Nhận định bóng đá Leverkusen vs AS Roma, Europa League - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong cuộc tiếp đón AS Roma tại BayArena, một chiến thắng dễ dàng là điều nằm trong tầm tay của thầy trò Xabi Alonso. Nhà tân vô địch Bundesliga sẽ nâng chuỗi trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 49 nếu không nhận thất bại trước AS Roma.