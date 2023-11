Nhận định Philippines vs Indonesia, 18h00 ngày 21/11: Chuyến đi chẳng lành

TPO - Nhận định bóng đá Philippines vs Indonesia, vòng loại World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước 1 giờ so với trận Việt Nam vs Iraq là cuộc đấu giữa hai đội bóng đã nhận thất bại trong ngày ra quân. Indonesia khát khao giành 3 điểm nhưng hôm nay, có lẽ họ sẽ gặp một Philippines rất khác.

Nhận định trước trận đấu Philippines vs Indonesia Nếu như Philippines thua Việt Nam 0-2 là một kết quả không bất ngờ thì việc Indonesia đại bại trước Iraq thực sự vẫn khiến nhiều người hâm mộ bị sốc. Thứ nhất, NHM sốc khi Indonesia nhận tới 5 bàn thua trước đối thủ Vùng Vịnh. Thứ hai là màn thể hiện yếu kém của những cầu thủ đánh thuê từ châu Âu. Trước trận đấu này, nhiều người tin rằng Indonesia sẽ trải qua 90 phút khó khăn, nhưng không nghĩ rằng họ lại đầu hàng nhanh như vậy, khi nhận liên tiếp 5 bàn thua. Trận thua vừa qua khiến người hâm mộ xứ vạn đảo tỉnh giấc. Họ từng trải qua quãng thời gian thăng hoa với bóng đá nước nhà, từ huy chương vàng SEA Games 32, tới trận thua Argentina 0-2 rất đáng khen đến vị trí á quân giải U23 Đông Nam Á, tất cả đã gieo những chồi non hy vọng cho nền bóng đá Indonesia. Trong 2 trận vòng loại thứ nhất, họ cũng là đội giành được kết quả tốt nhất với hai chiến thắng có tổng tỷ số 12-0 trước Brunei. Phong độ, lịch sử đối đầu Philippines vs Indonesia Trận thua vừa qua có lẽ đã kéo Indonesia trở về mặt đất và hôm nay, họ đứng trước mục tiêu phải thắng Philippines, đội bóng đang cho thấy họ là kho điểm của bảng F vòng loại thứ hai. Dĩ nhiên, Indonesia được đánh giá vượt trội. Nhưng trước áp lực hiện tại và sự quyết tâm của Philippines, đây chắc chắn là một trận đấu không dễ dàng của Indonesia. Có nhiều lý do để củng cố cho nhận định này. Thứ nhất là tâm lý các cầu thủ Indonesia khá mong manh. Họ có thể thăng hoa đột xuất nhưng cũng có thể gục ngã trước áp lực. Chính HLV Shin Tae-yong đã thừa nhận điều này. Trong bối cảnh bị chỉ trích vì thi đấu dưới kỳ vọng, khó có thể tin họ sẽ thể hiện được 100% khả năng khi gặp Philippines. Thứ hai là điểm tựa đối đầu của đội chủ nhà mỗi khi tiếp Indonesia. 10 năm qua, dù luôn bị đánh giá thấp hơn đối thủ nhưng trên sân nhà, họ vẫn giành được kết quả đáng khích lệ với 1 thắng, 1 thua và 2 hoà khi tiếp Indonesia - Cán cân đối đầu hoàn toàn cân bằng. Thứ ba chắc chắn là tâm thế vào trận của đối thủ. Sau trận thua Việt Nam, Philippines có lẽ sẽ chuyển sang thế trận phòng ngự phản công thay vì thi đấu thoáng, để lộ ra những khoảng trống ở hai cánh. HLV Michael Weiss tuyên bố Philippines đã học được nhiều điều từ thất bại trước Việt Nam và giờ là lúc họ chứng tỏ điều đó. Thông tin lực lượng Philippines vs Indonesia Trước giờ bóng lăn, đang xuất hiện những tín hiệu bất lợi với Indonesia. Trên đường di chuyển từ Iraq về Philippines, họ bị hoãn chuyến bay do thời tiết xấu tại sân bay quốc tế Basra. HLV Shin Tae-yong thừa nhận rằng các cầu thủ của mình mệt mỏi vì hành trình dài. “Quả thực, sau trận đấu với Iraq, chúng tôi mất cả ngày trên đường. Vì thế các cầu thủ ngày càng mệt mỏi”, ông nói. Với chừng ấy yếu tố bất lợi, xem ra Indonesia khó có thể bỏ túi 3 điểm rời Rizal Memorial. Đội hình dự kiến Philippines vs Indonesia Philippines: Etheridge, Jesse Curran, Tabinas, Mike Ott, Manuel Ott, Jose Porteira, Daisuke Sato, Reicheit, Rublico, Justin Baas, Rontini. Indonesia: Nadeo, Elkan Baggott, Rizky Ridho, Jordi Amat, Shayne Pattynama, Adam Alis, Marc Klok, Asnawi, Ricky Kambuaya, Dendy Sulistyawan, Rafael Struick. Dự đoán tỷ số: Philippines 1-1 Indonesia Cựu danh thủ Iraq: Thắng Indonesia chưa nói lên điều gì, gặp Việt Nam mới đáng ngại Báo Indonesia lấy Việt Nam làm hình mẫu, thúc giục đội nhà hạ Philippines Đại bại 1-5 trước Iraq, HLV Indonesia vẫn khen các học trò Tuyển Iraq đè bẹp Indonesia trước ngày sang Việt Nam Đặng Lai