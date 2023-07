Nhận định Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand, 12h30 ngày 10/7: Bước chạy đà quan trọng

TPO - Nhận định bóng đá Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand, giao hữu quốc tế lúc 12h30 ngày 10/7. Cập nhật phong độ, lịch sử đối đầu, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến hai đội. Trận đấu này là bước chạy đà quan trọng với cả Nữ Việt Nam và Nữ New Zealand trước thềm World Cup nữ 2023.

Nhận định trước trận đấu Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand Sau 4 ngày ổn định nơi ở và tập luyện làm quen với môi trường mới ở New Zealand, tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận giao hữu với đội chủ nhà nhằm chuẩn bị cho World Cup nữ 2023. Trận đấu diễn ra trên sân McLean Park vào lúc 17h30 ngày 10/7 theo giờ địa phương, tức 12h30 ngày 10/7 theo giờ Việt Nam. Đây là màn so tài có ý nghĩa quan trọng với cả đôi bên. Đội chủ nhà New Zealand đang chịu áp lực cực lớn vì chuỗi kết quả tệ hại trong thời gian vừa qua. Đội bóng của HLV Jitka Klimková không thắng 10 trận liên tiếp, kéo dài suốt từ tháng 10 năm ngoái đến nay. Trong đó, tuyển nữ New Zealand chỉ hòa 2 trận và thua đến 8 trận. Họ thậm chí thua trắng cả 8 trận này. Chiến thắng gần nhất của tuyển nữ New Zealand đến vào đầu tháng 9/2022, trước một đối thủ đến từ Đông Nam Á khác là tuyển nữ Phillippines. Vì vậy, các cô gái chủ nhà rất quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam, qua đó giải tỏa áp lực trước khi bước vào World Cup nữ 2023. Tuy nhiên, tuyển nữ New Zealand không dễ đạt được mục đích, bởi lẽ tuyển nữ Việt Nam cũng ra sân với tinh thần quyết thắng. Trận thua tuyển nữ Đức hồi tháng trước cho thấy đội bóng của HLV Mai Đức Chung không dễ bắt nạt. Trong lần đầu tiên giành vé tham dự World Cup, tuyển nữ Việt Nam muốn có sự chuẩn bị tốt nhất. Gặp tuyển nữ New Zealand cũng là cơ hội tốt để tuyển nữ Việt Nam tìm ra đấu pháp phù hợp trước một đối thủ vừa tầm. Các cô gái áo đỏ sẽ không thể chơi phòng ngự tập trung suốt trận đấu mà cần toan tính đến những tình huống phản công nhanh ở những thời điểm thích hợp. Ngoài ra, tuyển nữ Việt Nam hứa hẹn thực hành chỉn chu các pha bóng cố định, xem đó là miếng đánh quan trọng để tìm kiếm bàn thắng ở World Cup nữ 2023. Trước một đối thủ đang có phong độ lao dốc như tuyển nữ New Zealand, tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng, hoặc ít nhất giành kết quả hòa ở trận này. Phong độ, lịch sử đối đầu Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand Thông tin lực lượng Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand Huỳnh Như bình phục chấn thương, tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh nhất. Ở hướng ngược lại, tuyển nữ New Zealand cũng không có sự thiếu vắng nào đáng kể. Đội hình dự kiến Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand Nữ Việt Nam: Kim Thanh; Trần Thị Thu, Chương Thị Kiều, Thu Thương; Hoàng Thị Loan, Bích Thùy, Dương Thị Vân, Tuyết Dung, Thanh Nhã; Huỳnh Như, Hải Yến. Nữ New Zealand: Nayler; Riley, Stott, Bowen, Foster; Jale, Percival, Hassett, Rennie; Wilkinson, Hand. Dự đoán tỷ số: Nữ Việt Nam 2-1 Nữ New Zealand Thông tin giao hữu Nữ Việt Nam vs Nữ New Zealand Thời gian: 12h30 ngày 10/7 (giờ Việt Nam) Sân vận động: McLean Park Kênh trực tiếp: VFF Channel, VTV Cab Tuyển nữ Đức thua sốc đội tuyển yếu hơn tuyển nữ Việt Nam nhiều lần Đội tuyển nữ Việt Nam và tấm gương từ tuyển nam Nhật Bản ĐT New Zealand bị truyền thông gây sức ép trước trận gặp tuyển nữ Việt Nam A Phi