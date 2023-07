Tại sao ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân có mái che ở World Cup nữ 2023?

TPO - Dường như BTC World Cup nữ 2023 rất ưu ái những đội tuyển gặp nhiều bất lợi về thời tiết như ĐT Việt Nam. Họ cho Việt Nam được đá 1 trận tại Forsyth Barr, sân duy nhất có mái che ở New Zealand.

Australia và New Zealand có tổng cộng 10 sân bóng để đăng cai 64 trận đấu ở World Cup nữ 2023. Nhưng Forsyth Barr là sân duy nhất tại New Zealand có mái che. Trong bối cảnh thời tiết giai đoạn này ở xứ kiwi rất lạnh và có mưa thì việc thi đấu ở sân có mái che là một thuận lợi với bất cứ đội tuyển nào.

Cụ thể, Forsyth Barr sẽ đăng cai 6 trận. Dĩ nhiên, đội chủ nhà New Zealand sẽ tận dụng cơ sở vật chất ưu việt này để thi đấu 1 trận tại đây, những trận còn lại có Việt Nam gặp Hà Lan (ngày 1/8), Philippines - Thụy Sĩ, Nhật Bản - Costa Rica, Nam Phi - Argentina. Hầu hết các đội bóng được đá tại sân Forsyth Barr đều đến từ vùng khí hậu nóng (Việt Nam, Costa Rica, Philippines).

Đây có lẽ là cách BXH giúp những đội tuyển này hạn chế tối đa sự khắc nghiệt của thời tiết. "Họ đến từ vùng nóng ẩm, với chênh lệch nhiệt độ so với New Zealand lên tới 30 độ C. Do vậy, việc được thi đấu tại Forsyth Barr sẽ giảm tác động từ thời tiết lên họ”, trang Stuff.nz nhấn mạnh.

Giám đốc điều hành của Southern Utd (CLB sở hữu sân Forsyth Barr), ông Dougal McGowan nói về những thuận lợi khi được thi đấu tại đây: “Mái che của sân vận động sẽ hạn chế gió lạnh. Bạn luôn cần một mặt cỏ đẹp và ấm.

Nó tạo ra một bầu không khí tuyệt vời và dù sao thì ngồi ở sân có mái che cũng làm mọi người ấm lên, tránh những cơn mưa tuyết. Bất kể thời tiết thế nào, trời sẽ khô ráo và nó sẽ tạo ra một mặt sân lý tưởng cho cầu thủ”.