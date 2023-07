Các trận đấu hơn 100 phút đang chờ ĐT Việt Nam ở World Cup nữ 2023

TPO - FIFA vừa đưa ra những thay đổi tại World Cup nữ 2023, hứa hẹn mang tới thêm khó khăn cho ĐT nữ Việt Nam.

Các trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup nữ 2023 được thông báo sẽ phải “kiểm soát tối đa việc lãng phí thời gian”. FIFA yêu cầu các trọng tài tham gia cầm còi ở Úc và New Zealand rằng bất kỳ sự chậm trễ nào trong trận đấu do thay người, điều trị chấn thương, ăn mừng bàn thắng và can thiệp VAR đều phải được thêm vào cuối mỗi hiệp.

Đây là điều FIFA đã làm rất triệt để ở World Cup 2022, khiến nhiều trận đấu được bù giờ không tưởng. Tại giải đấu ở Qatar mùa đông năm ngoái, trung bình mỗi trận đấu có 11 phút bù giờ, với kỷ lục là 27 phút đá thêm ở trận vòng bảng khi Anh thắng Iran.

Các trọng tài cũng sẽ phải chủ động khi bắt đầu lại các pha đá phạt trực tiếp, ném biên và phạt góc, đồng thời yêu cầu thủ môn chỉ có thể giữ bóng trong tối đa 6 giây trước khi phát bóng lên.

Đây là những thay đổi mang tính bước ngoặt, đem đến sự hài lòng cho người xem tại World Cup 2022. Các trận đấu kịch tính, gay cấn hơn nhờ đó. World Cup 2022 được đánh giá là giải đấu hay nhất lịch sử cũng một phần vì những thay đổi này.

Vì thế, FIFA sẽ tiếp tục cải tiến để mang đến những trận cầu hấp dẫn hơn tại World Cup nữ 2023. Theo quy định mới, các trọng tài sẽ công bố quyết định cuối cùng sau khi xem xét VAR và họ sẽ giải thích trên màn hình cho NHM về lý do tại sao.

Quyết định của VAR về tình huống việt vị sẽ không được trọng tài thông báo bằng lời nói, nhưng các màn hình lớn trong sân vận động sẽ hiển thị hình minh họa dựa theo công nghệ việt vị bán tự động để người xem dễ hình dung.

Các trọng tài cũng được FIFA yêu cầu ngăn chặn những thủ môn cố gắng đánh lạc hướng đối thủ trong loạt sút luân lưu. Đây là mánh khóe mà thủ thành Emilliano Martinez đã làm rất nhiều lần ở World Cup 2022, khiến Tchouameni đá hỏng luân lưu tại chung kết.

Các đội tuyển sẽ được thông báo cụ thể về những thay đổi này, và ĐT nữ Việt Nam sẽ phải sớm thích nghi. Gần như chắc chắn tại đấu trường World Cup, những Thanh Nhã, Huỳnh Như... sẽ phải cày ải ác liệt hơn vì tốc độ các trận đấu cao hơn, đối thủ khỏe hơn nhiều so với mặt bằng ĐNÁ hay châu Á, và thời gian diễn ra các trận đấu cũng nhiều hơn.