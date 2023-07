TPO - Cập nhật lịch thi đấu giao hữu bóng đá nữ Việt Nam vs New Zealand theo giờ Việt Nam.

Trưa ngày 6/7, đội tuyển nữ Việt Nam đã đặt chân đến New Zealand, chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ đầu tiên trong lịch sử. Theo ghi nhận của nước chủ nhà, Việt Nam chính là đội bóng đến New Zealand sớm nhất.

Sau 3 ngày ổn định chỗ ăn ở và tập luyện làm quen với môi trường mới, tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu với đội tuyển nước chủ nhà vào lúc 17h30 ngày 10/7 (giờ địa phương), tương đương lúc 12h30 ngày 10/7 giờ Việt Nam.

Trận đấu này diễn ra trên sân vận động McLean Park ở Napier. Đây là sân vận động rất đặc biệt với sức chứa gần 20.000 người. McLean Park chỉ có 3 khán đài, trong khi phần còn lại là sườn đồi cỏ, cho phép cổ động viên ngồi xem bóng đá như đi dã ngoại.

Màn so tài với New Zealand có ý nghĩa rất quan trọng với tuyển nữ Việt Nam, bởi lẽ đây là đối thủ vừa tầm nhất với thầy trò HLV Mai Đức Chung. Hiện tại, New Zealand chỉ đứng thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, hơn tuyển nữ Việt Nam 6 bậc. Sau màn trình diễn ấn tượng trước tuyển nữ Đức, các cô gái áo đỏ được kỳ vọng có thêm bước chạy đà tốt khác trước thềm World Cup nữ 2023.

Tại World Cup nữ 2023, tuyển nữ Việt Nam đen đủi rơi vào bảng “tử thần” với Mỹ, Hà Lan và Bồ Đào Nha. Trong số này, Bồ Đào Nha là đối thủ ở gần Việt Nam nhất và có sức mạnh tương đương với New Zealand. Seleccao đang đứng thứ 21 trên bảng xếp hạng FIFA. Vì vậy, nếu chơi tốt trước đội chủ nhà, tuyển nữ Việt Nam sẽ được tiếp thêm sự tự tin và hoàn toàn có cơ hội giành điểm trước Bồ Đào Nha.

Lịch thi đấu giao hữu bóng đá nữ Việt Nam vs New Zealand Thời gian: 12h30 ngày 10/7 (giờ Việt Nam). Địa điểm: Sân vận động McLean Park, Napier, New Zealand Kênh trực tiếp: Chưa xác định