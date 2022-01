Nhận định, dự đoán Liverpool vs Shrewsbury 21h00 ngày 9/1: Tìm lại niềm vui

TPO - Nhận định, dự đoán Liverpool vs Shrewsbury, vòng 3 FA Cup. Liverpool có cơ hội tìm lại niềm vui sau chuỗi trận không biết mùi chiến thắng.

Thông tin trước trận đấu Liverpool vs Shrewsbury

Sau giai đoạn đầu mùa bay cao với phong độ khó tin, Liverpool đã sa sút trong thời gian gần đây vì khủng hoảng lực lượng. Không chỉ chấn thương, COVID-19 đã khiến The Reds mất một loạt trụ cột, trong đó nghiêm trọng nhất là hàng tiền vệ.

Trong 4 trận gần nhất, Liverpool không thể giành chiến thắng trong 90 phút. Trong đó bao gồm trận tứ kết Carabao Cup với Leicester, nơi Liverpool chỉ có kết quả hòa 3-3 vào phút chót trước khi đánh bại đối thủ trên chấm 11m. Hồi giữa tuần, Liverpool đã phải nộp đơn xin hoãn trận bán kết Carabao Cup với Arsenal vì thiếu hụt lực lượng.

Tiếp đón Shrewsbury vào tối nay, Liverpool cũng chưa có đội hình đầy đủ. Ngoài các ca chấn thương, COVID-19 đang vắng mặt, The Reds còn mất thêm 3 ngôi sao quan trọng là Salah, Mane và Keita, những người đã trở về châu Phi dự CAN 2021. Mặc dù vậy, Liverpool vẫn quyết định ra sân thi đấu. Lý do rất đơn giản, Shrewsbury là đối thủ rất yếu và Liverpool có thể giành chiến thắng ngay cả với đội hình dự bị.

Shrewsbury đang nằm ở nhóm cuối bảng giải hạng 3 Anh (League One), tức kém Liverpool gần 60 bậc. Đội khách từng cầm hòa Liverpool 2-2 ở FA Cup cách đây 2 năm, nhưng đó là khi họ được chơi trên sân nhà. Ngoài ra, FA Cup mùa này đã hủy bỏ việc đá lại. Các trận đấu hòa sẽ bước vào hiệp phụ và đá 11m để giải quyết thắng thua. Vì vậy, cơ hội cho Shrewsbury tạo ra địa chấn tại Anfield là cực thấp.

Cho dù mất một loạt ngôi sao, nhưng Liverpool vẫn còn một số cái tên có thể kỳ vọng như Robertson, Jones, Minamino và đặc biệt là Firmino. Chỉ cần các cầu thủ này chơi đúng sức, Liverpool hứa hẹn sẽ kiểm soát được thế trận và giành chiến thắng.

Trận đấu này vì thế là cơ hội tốt cho Liverpool thử nghiệm đội hình, đồng thời tìm lại niềm vui chiến thắng. Liverpool sẽ mất Salah, Mane ít nhất 1 tháng tới và họ cần chuẩn bị tốt nhất cho điều đó nếu muốn cạnh tranh ngôi vô địch các giải quốc nội.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Shrewsbury Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Konate, Robertson; Jones, Morton, Milner; Gordon, Firmino, Minamino Shrewsbury: Marosi; Pennington, Ebanks-Landell, Pierre; Bennett, Vela, Davis, Leahy; Whalley; Bowman, Bloxham Dự đoán Liverpool vs Shrewsbury: 2-0