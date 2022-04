Nha Trang mưa lớn dịp nghỉ lễ khiến nhiều du khách lo lắng

TPO - Theo dự báo, Nha Trang - Khánh Hoà sẽ có mưa lớn dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay. Nhiều du khách lo lắng việc Nha Trang có mưa lớn sẽ ảnh hưởng vui chơi của họ dịp này.

Du khách lo mưa lớn

Sáng 29/4, TP. Nha Trang đã có mưa to do ảnh hưởng vùng áp thấp trên Biển Đông. Nhiều du khách đến phố biển cho biết khá lo lắng vì nếu trời mưa sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch.

“Gia đình tôi vừa bay từ TP.HCM ra Nha Trang sáng nay. Khi đặt chân xuống sân bay Cam Ranh vào sáng sớm thì trời vẫn còn nắng đẹp, nhưng khi vào trung tâm TP. Nha Trang thì bắt đầu thấy âm u và nhận phòng khách sạn xong thì trời liền đổ mưa ào ào”, anh Trần Bình (du khách đến từ TP.HCM) cho hay. Với thời mưa như thế, gia đình anh Bình rất lo lắng nếu tiếp tục mưa thì không được thì tham quan đảo và tắm biển.

Đến 15h chiều cùng ngày, Nha Trang vẫn vẫn còn mưa lớn và ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của người dân, du khách. Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay trên vùng biển phía Đông của khu vực nam biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Dự báo từ ngày 28 - 30/4 vùng áp thấp này có khả năng mạnh thêm và tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, hướng vào khu vực Nam Trung bộ và Đông Nam bộ. Vì thế, tại khu vực Nha Trang - Khánh Hoà sẽ có mưa xuất hiện chủ yếu về chiều và tối.

Sẵn sàng đón khách

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết: Qua báo cáo, phần lớn doanh nghiệp, cơ sở lưu trú trên địa bàn đã sẵn sàng để đón lượng khách lớn đến nghỉ dưỡng dịp lễ này. “Ngay từ giai đoạn đầu mở cửa du lịch trở lại, ngành du lịch đã làm tốt việc phục vụ khách du lịch, bảo đảm an toàn, hiệu quả, trong phòng chống dịch đối với khách quốc tế cũng như khách du lịch nội địa. Ngoài việc xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, ngành du lịch Khánh Hòa đang khảo sát, xây dựng các tour tuyến du lịch kết hợp, liên kết vùng với Đà Lạt và Đắk Lắk”, bà Thanh cho hay.

Để đảm bảo an toàn, tránh các trường hợp chặt chém dịp lễ, Sở Du lịch Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch... Đối với du khách gặp vấn đề phát sinh như: bị chặt chém, mất cắp, tai nạn… khi du lịch dịp này tại Nha Trang - Khánh Hòa, du khách có thể gọi đường dây nóng theo số điện thoại 0947.528.000 hoặc đến các trạm hỗ trợ khách du lịch trên đường Trần Phú để được hướng dẫn.

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tỉnh Khánh Hòa sẽ tổ chức 18 sự kiện, hoạt động đặc sắc, quy mô gắn với lễ hội Tháp Bà Ponagar với chủ đề Hành trình huyền thoại Mẹ xứ sở Thiên Y A Na. Các sự kiện tập trung tổ chức từ ngày 29/4 đến 2/5 để phục vụ du khách và người dân địa phương, tiêu biểu như: lễ hội hoa đăng (từ ngày 20/4 đến 1/5) tại khu du lịch Champa Island Nha Trang; biểu diễn nghệ thuật đường phố tại Công viên bờ biển đường Trần Phú (đối diện đường Tuệ Tĩnh) và biểu diễn hô hát bài chòi tại Công viên bờ biển đối diện khách sạn Novotel (từ ngày 29/4 đến 2/5); biểu diễn làm gốm, dệt thổ cẩm, múa Chăm (từ ngày 30/4 đến 2/5) tại di tích Tháp Bà Ponagar…

Ngày 29/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) tỉnh Khánh Hòa đề nghị Ban chỉ huy PCTT & TKCN các huyện, thị xã và thành phố, các đơn vị chủ động theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo với diễn biến của vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thêm; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến của vùng áp thấp, mưa lũ.