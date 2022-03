Khánh Hòa thu thêm 354 tỷ tiền sử dụng đất từ dự án bất động sản

TPO - Dự án giao đất không đấu giá là khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh (huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) đã phải nộp bổ sung 354 tỉ đồng sau khi UBND tỉnh Khánh Hoà phê duyệt giá đất.

Ngày 30/3, Sở TN-MT Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với dự án khu đô thị nghỉ dưỡng The Lotus Cam Ranh. Theo Sở TN-MT Khánh Hòa, do dự án The Lotus Cam Ranh đã được quy hoạch xây dựng chi tiết, điều chỉnh loại đất, nên tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt tính tiền sử dụng đất, thuê đất đối với dự án này.

Sau khi xem xét kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định giá đất đối với diện tích 155ha của dự án The Lotus Cam Ranh tại thời điểm năm 2016 cần nộp bổ sung là 199 tỉ đồng. Ngoài ra, chênh lệch về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất do điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết mà chủ đầu tư dự án The Lotus Cam Ranh phải nộp là 155 tỉ đồng (trong đó chênh lệch tiền sử dụng đất là 124 tỉ đồng, tiền chênh lệch tiền thuê đất trả tiền thuê đất một lần là 30 tỉ đồng). Tổng số tiền mà chủ đầu tư dự án The Lotus Cam Ranh phải nộp theo quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa là 354 tỉ đồng.

Được biết, dự án The Lotus Cam Ranh là do Công ty TNHH KN Cam Ranh làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư dự án hơn 40.000 tỉ đồng. Năm 2016, UBND tỉnh Khánh Hòa giao và cho Công ty TNHH KN Cam Ranh thuê gần khoảng 800ha đất tại khu vực bãi Dài để thực hiện dự án The Lotus Cam Ranh.

Dự án The Lotus Cam Ranh có 3 phân khu chính gồm phân khu đô thị 3.656.275m2 và phân khu nghỉ dưỡng rộng 3.388.253m2 đều có nhà để bán hoặc kết hợp cho thuê, nhà nghỉ dưỡng, trung tâm hành chính, nhà trẻ… Còn phân khu sân golf rộng 900.000m2.