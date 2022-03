Khu du lịch chắn đường xuống biển của người dân

TPO - Khu du lịch The Anam Resort Cam Ranh (xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hoà) đã xây dựng tường chắn đường xuống tắm biển Bãi Dài của người dân địa phương.

Chắn lối đi xuống biển

Ngày 24/3, UBND huyện Cam Lâm cho biết vừa có văn bản chỉ đạo UBND xã Cam Hải Đông phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý việc sử dụng đất không đúng ranh giới tại dự án khu du lịch The Anam Resort Cam Ranh (gọi tắt The Anam) do Công ty TNHH Một thành viên Biển Đông Bãi Dài làm chủ đầu tư.

Có mặt tại dự án The Anam, PV nhận thấy khu vực này có 2 lối đi dẫn ra biển và trước đây là đường đi xuống biển của người dân. Lối đi thứ nhất nằm bên trong khuôn viên dự án, có bảo vệ túc trực. Lối đi này được cải tạo, trồng cỏ, lát gạch… thành một con đường kết nối các khu vực bên trong dự án.

Tuy nhiên, lối đi này khi dẫn tới khu vực bãi biển đã bị rào chắn, lấn chiếm một phần đất ven biển để trồng dừa, dựng các ô che trên bãi cát… che gần hết tầm nhìn ra biển. Lối đi thứ hai nằm ngay sát hành lang dự án rộng khoảng 4m, hiện trạng đã bị cải tạo xây bức tường cao khoảng 3m, có một phần hạng mục công trình dự án chắn một phần lối đi ra biển của người dân.

Mới đây, UBND huyện Cam Lâm đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Qua kiểm tra ranh giới hiện nay đối chiếu với hồ sơ giao đất, đoàn kiểm tra của huyện phát hiện Công ty TNHH Một thành viên Biển Đông Bãi Dài đã lấn chiếm một phần đất ven biển để trồng cây tạo cảnh quan, rào chắn làm lối đi riêng và sử dụng vào mục đích kinh doanh tại dự án The Anam. Phần cuối đường N4, dự án này đã xây dựng tường cao hơn 3m, dài khoảng 100m và lát đá làm lối đi riêng. Trong đó, có một đoạn tường dự án The Anam đã chắn lối đi xuống biển của người dân.

Yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu

Sáng cùng này, ông Đoàn Tùng Lâm - Phó Giám đốc phụ trách Ban quản lý bán đảo Cam Ranh xác nhận đang phối hợp với UBND huyện Cam Lâm xử lý hành vi lấn chiếm đất ven biển tại dự án The Anam. Theo ông Lâm, ngay sau khi phát hiện hành vi lấn chiếm ngoài diện tích được cho thuê, đơn vị đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài trả lại toàn bộ hiện trạng đất ban đầu. “Sau khi phát hiện vi phạm, chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ, trả lại đúng hiện trạng ban đầu”, ông Lâm nói.

Liên quan đến vi phạm của Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài, ông Huỳnh Quốc Dũng - Trưởng phòng TN-MT huyện Cam Lâm xác nhận đến nay địa phương chưa ra quyết định xử phạt hành chính. Theo ông Dũng, trước đó UBND huyện Cam Lâm đã thống nhất phương án giao cho UBND xã Cam Hải Đông kiểm tra lại mức độ vi phạm từ đó tham mưu hướng xử lý. “Luật xử lý vi phạm hành chính có các khung theo mức độ vi phạm khác nhau. Nếu thuộc quyền thì xã xử lý, nếu vượt thẩm quyền thì huyện Cam Lâm sẽ xử phạt”, ông Dũng thông tin.

Hiện UBND huyện Cam Lâm đã giao UBND xã Cam Hải Đông chủ động phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh lập kế hoạch tăng cường kiểm tra đối với các dự án ở khu du lịch này, lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm đất ngoài ranh giới tại dự án The Anam.