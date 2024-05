Nhà thầu 'mất tích', công trình cấp thiết cho học sinh được xử lý ra sao?

TPO - Ngành chức năng đang “đau đầu” tìm phương án xử lý khi nhà thầu bất ngờ dừng thi công khiến công trình cấp thiết cho học sinh miền núi ở Hà Tĩnh ngổn ngang.

Trước đó Tiền Phong đăng tải bài viết: “Nhà thầu 'mất tích', công trình cấp thiết cho học sinh miền núi ngổn ngang” phản ánh tính trạng công trình nhà đa năng và hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) chậm tiến độ, nhà thầu dừng thi công.

Liên quan đến sự việc này, vào ngày 9/5, UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức cuộc họp có đại diện Phòng GD&ĐT huyện, UBND xã Sơn Lĩnh, lãnh đạo Trường Tiểu học và THCS Sơn Lĩnh cùng nhà thầu tham gia để tìm phương án xử lý.

Song, việc xử lý cũng đang gặp khó khăn, khi nhà thầu là Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn (đóng tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) vẫn chưa liên hệ để làm việc.

Theo ông Phạm Hùng Toán – Quyền Chủ tịch UBND xã Sơn Lĩnh (Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), hiện phía địa phương vẫn đang trong giai đoạn tìm phương án xử lý. Nếu phía nhà thầu không hồi âm sẽ chấm dứt hợp đồng, thuê đơn vị khác vào triển khai và cố gắng hoàn thành công trình trước năm học mới.

Ông Toán cho hay, công trình do liên danh Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn (đóng tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc) và Công ty CP Xây dựng & Thương mại Trường Vinh (đóng tại xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc) thi công.

Phía Công ty CP Xây dựng & Thương mại Trường Vinh rất phối hợp, tuy nhiên các hạng mục do công ty Nhật Long Nguyễn chưa hoàn thiện nên đơn vị này chưa thể triển khai công trình đúng như kế hoạch.

“Dù rất khó khăn, nhưng chúng tôi đang tập trung nỗ lực để giải quyết”, ông Toán nói.

Đôn đốc hoàn thiện trong dịp hè

Được biết, dự án này do UBND xã Sơn Lĩnh làm chủ đầu tư, có tổng mức 6,63 tỷ đồng từ nguồn ngân sách xã, trong đó, chi phí xây dựng là 5,52 tỷ đồng. Theo dự kiến, sau 8 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng, công trình sẽ hoàn thành và bàn giao vào tháng 11/2023.

Tuy nhiên hiện tại công trình chỉ mới hoàn thiện được 40% khối lượng. Trong khi đó, đến nay chủ đầu tư đã thanh toán tiền thực hiện dự án và tiền tạm ứng cho đơn vị thi công là hơn 2,7 tỷ đồng.

Trước ngày 12/11/2023, Công ty TNHH Nhật Long Nguyễn đã có tờ trình xin gia hạn công trình đến cuối tháng 3/2024 với lý do thời tiết mưa nhiều nên việc thi công bị gián đoạn. Tuy nhiên, sau khi được chủ đầu tư thống nhất phương án gia hạn, phía nhà thầu không tiếp tục triển khai các phần việc tại công trình và dừng thi công cho đến nay.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Hồ Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, liên quan đến vụ việc trên, huyện đã tổ chức họp và giao cho địa phương rà soát, làm việc lại với đơn vị thi công để tìm hiểu những khó khăn. Từ đó, xem xét nếu đơn vị thi công không tiếp tục triển khai dự án thì chấm dứt hợp đồng. Sau đó huyện sẽ chỉ đạo chủ đầu tư rà soát, tiến hành các thủ tục lựa chọn đơn vị thi công có đủ năng lực để thực hiện.

“Qua báo cáo, đơn vị thi công có những cái khó khăn, sự cố bất ngờ nên không thể tiếp tục thực hiện dự án. Quan điểm, địa phương sẽ cố gắng đốc thúc, phối hợp giải quyết để sớm triển khai và bàn giao công trình đưa vào sử dụng”, ông Sơn cho hay.

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Hương Sơn cũng cho biết, đây là công trình cấp thiết, phục vụ nhu cầu học tập cho học sinh. Đến nay phía nhà thầu vẫn chưa có mặt để làm việc, công trình đang tạm dừng thi công. Vì thế, phía ngành giáo dục mong muốn sớm triển khai dự án, cố gắng hoàn thành công trình trong dịp hè để năm học tới bàn giao cho nhà trường.