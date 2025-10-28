Nhà máy điện rác Seraphin của Tập đoàn AMACCAO có gì khác biệt?

Sự vận hành thân thiện đã giúp Seraphin nhận được sự đồng thuận và ủng hộ từ cộng đồng - điều vốn là thách thức lớn nhất đối với các nhà máy xử lý rác trước đây.

Nhà máy cũng góp phần đưa Hà Nội trở thành điểm đến tham quan, tham khảo, trao đổi kinh nghiệm cho các tỉnh thành khác, đặt nền móng cho hành trình xây dựng những công trình xử lý rác hiện đại, bền vững, đẹp và thân thiện khắp Việt Nam.

Nhà máy điện rác Seraphin (Amaccao) đang tuyển dụng nhiều vị trí công việc. Chi tiết liên hệ:

Website: https://seraphin.vn/nha-may-dien-rac-seraphin-tuyen-dung-nhan-su-nganh-nang-luong-xanh-1020.html

Hotline: 0971502288