Nhà mạng Mỹ lưu dữ liệu vị trí thuê bao nhiều năm, cung cấp cho cảnh sát

TPO - Các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông không dây ở Mỹ không những biết người dùng đang ở đâu mỗi khi họ gọi điện thoại hoặc sử dụng kết nối dữ liệu của mình, mà còn thường lưu giữ thông tin vị trí đó trong nhiều tháng, thậm chí vài năm, cung cấp thông tin đó cho cơ quan thực thi pháp luật cho dù khách hàng có muốn hay không.

Đó là nội dung thư của các nhà mạng được Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) công bố tuần trước, CNN đưa tin ngày 29/8.

Dữ liệu vị trí thuê bao điện thoại được lưu tới 5 năm

Từ dữ liệu về tháp di động (trạm gốc) mà điện thoại thông minh của người dùng đã liên lạc với tọa độ GPS cụ thể của họ, điện thoại thông minh cung cấp một lượng lớn thông tin về vị trí của khách hàng, thư từ AT&T, Verizon và các nhà mạng khác cho thấy.

Ví dụ, T-Mobile lưu giữ tọa độ kinh độ và vĩ độ chi tiết của thiết bị trên mạng của mình trong tối đa 90 ngày và dữ liệu vị trí tháp di động ít chi tiết hơn trong tối đa hai năm, hãng nói với FCC trong một bức thư ngày 3/8.

Verizon cho biết họ giữ dữ liệu tháp di động trong tối đa một năm, trong khi AT&T cho biết họ có thể giữ dữ liệu trong tối đa năm năm.

Thư của các nhà mạng gửi FCC cho thấy cách thức các công ty viễn thông, không chỉ là nền tảng công nghệ, hợp tác với chính phủ về việc tiết lộ thông tin cá nhân - một vấn đề nóng trong những tháng gần đây khi luật mới của tiểu bang về hạn chế phá thai đã khiến nhiều người lo lắng về việc dữ liệu vị trí di động được sử dụng để truy tố những người tìm cách phá thai.

Ngoài việc chính thức gửi yêu cầu dữ liệu đến nhà mạng, các cơ quan chính phủ cũng đã sử dụng cách đơn giản hơn là mua dữ liệu cá nhân từ chính thị trường mở, một thông lệ mà các nhà lập pháp Mỹ đã chất vấn giới chức năm nay.

Những người ủng hộ quyền riêng tư cho biết, dữ liệu nhạy cảm đó có thể tiết lộ liệu một người có thể đã đến phòng khám phá thai hoặc tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sinh sản khác hay không, ngay cả khi dữ liệu vị trí chỉ được thu thập với mục đích tạo điều kiện cho một cuộc gọi không liên quan hoặc tìm kiếm trên web di động vào thời điểm đó.

“Các chính phủ thu thập thông tin vì nhiều lý do. Tuy nhiên, dữ liệu do nhà nước thu thập thường bị lạm dụng và vũ khí hóa cho các mục đích khác”, Electronic Frontier Foundation, một nhóm quyền kỹ thuật số, nhận định.

Thu thập thông tin cá nhân để quảng cáo, để phục vụ điều tra, xét xử

Chủ tịch FCC Jessica Rosenworcel không đề cập rõ ràng về các rủi ro tiềm ẩn liên quan chăm sóc sinh sản hoặc phá thai trong thư của bà gửi cho hơn chục nhà cung cấp dịch vụ không dây hàng đầu của Mỹ hồi tháng Bảy. “Do tính chất nhạy cảm cao của dữ liệu này, đặc biệt là khi dữ liệu vị trí được kết hợp với các loại dữ liệu khác, cách dữ liệu này được lưu trữ và chia sẻ với bên thứ ba là điều tối quan trọng đối với sự an toàn và quyền riêng tư của người tiêu dùng”, bà Rosenworcel viết.

Tuần trước, bà Rosenworcel cho biết bà đã kêu gọi văn phòng thực thi của FCC điều tra xem liệu các nhà cung cấp dịch vụ không dây có thông báo cho khách hàng biết về cách thức xử lý thông tin cá nhân.

Các công ty nói với FCC rằng, có nhiều lý do khiến một nhà cung cấp dịch vụ không dây thu thập thông tin vị trí từ các thuê bao. Lý do chính đơn giản là vận hành mạng di động như người dùng mong đợi. Nhưng cũng có những lý do khác.

Ví dụ, các quy tắc của FCC yêu cầu nhà mạng cung cấp thông tin chi tiết cho nhân viên điều phối 911 trong trường hợp khẩn cấp, theo độ cao có thể có của điện thoại để cảnh sát, lính cứu hỏa có thể dễ dàng tìm thấy người cần tìm nếu họ đang ở tầng năm của một tòa nhà.

Nhà mạng cũng thu thập dữ liệu vị trí cho các mục đích không liên quan trực tiếp đến việc cung cấp các dịch vụ không dây. Ví dụ, Verizon nói với FCC rằng họ có thể sử dụng dữ liệu vị trí như một phần của dịch vụ cung cấp cho bên thứ ba có thể “phát triển thông tin chi tiết để giúp ước tính mô hình giao thông trong giờ cao điểm buổi sáng hoặc số lượng khách hàng đến cửa hàng bán lẻ”.

AT&T nói với FCC rằng, họ có thể thu thập thông tin vị trí để phục vụ các quảng cáo nhắm mục tiêu đến thuê bao di động. Trong một số trường hợp, thuê bao có thể chọn không tham gia chương trình thu thập dữ liệu phục vụ quảng cáo.

Tuy nhiên, người dùng thường không thể từ chối chia sẻ dữ liệu vị trí của mình với cơ quan thực thi pháp luật, thư của nhà nhà mạng cho biết.

AT&T viết cho FCC: “Giống như tất cả các công ty khác, chúng tôi được yêu cầu cung cấp thông tin cho cơ quan thực thi pháp luật và các tổ chức chính phủ khác bằng cách tuân thủ lệnh tòa án, trát đòi hầu tòa và các yêu cầu khám phá hợp pháp”.