Nhà đầu tư và người mua nhà vẫn chờ giá giảm

TPO - Đa số nhà đầu tư và người mua nhà vẫn có tâm lý chờ đợi thị trường bất động sản sẽ giảm giá, và chờ dòng tín dụng "nhà băng" được khơi thông, lãi vay giảm thêm.

Các chuyên gia bất động sản dự báo, mức giá vào thời điểm từ nay đến cuối năm có thể không biến động quá nhiều. Điều đáng nói, suốt từ đầu năm đến nay, giá bất động sản vẫn ở mức cao.

Theo Công ty Chứng khoán VnDirect, nguồn cung căn hộ tại TP HCM trong quý 1 năm nay có dấu hiện cải thiện, tăng hơn 3 lần so với quý 1/2022, và tăng 2 lần so với quý 4 năm 2022.

Giá bán căn hộ tại TP HCM tăng nhẹ 2% so với quý trước và 10% so với cùng kỳ, dao động quanh 60 triệu/m2.

Trái ngược với tình hình tại TP HCM, thị trường căn hộ tại tại Hà Nội tiếp tục ảm đạm với chỉ hơn 2.000 căn hộ được mở bán trong quý 1/2023, giảm gần 1/2 so với quý trước và so với cùng kỳ, và thấp nhất kể từ quý 1 năm 2020.

Hầu hết nguồn cung trong quý 1 đều thuộc phân khúc trung cấp và cao cấp, khiến cho giá chào bán cũng tăng đáng kể (+3% so với quý trước và +20% so với cùng kỳ), dao động quanh mức 50 triệu/m2, thấp hơn mức giá trung bình tại TP HCM.

Với thị trường nhà phố, biệt thự tại TP HCM, thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề từ tác động của việc siết tín dụng và nguồn cung khan hiếm, quý 1 năm nay chỉ có 47 căn hộ được mở bán mới, giảm hơn 80% so với cùng kỳ, đồng thời cũng là mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Nguồn cung chủ yếu đến từ 2 dự án The Global City và Bảo Tân Residence. Giá chào bán gần như không đổi so với quý trước. So với quý 1/2022, giá vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, cụ thể giá nhà phố dao động ở mức 200 triệu/m2 còn giá biệt thự ở mức hơn 300 triệu/m2, tăng lần lượt 80% và 160% so với cùng kỳ.

Tương tự với tình hình tại TP HCM, nguồn cung biệt thự, nhà phố tại Hà Nội cũng sụt giảm nghiêm trọng, chỉ có 29 căn mới được mở bán trong quý 1/2023, giảm gần 96% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, nếu tính sang các tỉnh lân cận thì nguồn cung dồi dào hơn, gần 1.200 sản phẩm được mở bán từ 2 đại dự án của Vinhomes tại Hưng Yên là Ocean Park 2 và Ocean Park 3.

Giá chào bán nhà phố, biệt thự chỉ giảm nhẹ so với quý trước, dao động khoảng 110 triệu/m2 cho biệt thự và 160 triệu/m2 cho nhà phố.

Chuyên gia trang Batdongsan.com.vn nhận định, đa số nhà đầu tư và người mua nhà vẫn có tâm lý chờ đợi thị trường bất động sản sẽ giảm giá.

Ngoài việc chờ đợi giảm giá nhà, nhà đầu tư cá nhân, các doanh nghiệp cũng đang chờ dòng tín dụng "nhà băng" được khơi thông và lãi vay giảm thêm. Lãi suất giảm và có nhiều chính sách ưu đãi là cơ hội tốt để nhà đầu tư xuống tiền.

Bên cạnh chờ lãi suất giảm, người mua nhà cũng kỳ vọng các chính sách vĩ mô sẽ nhanh chóng ngấm vào thực tế, từ đó tăng nguồn cung, kéo giảm giá nhà trong thời gian tới.

"Khi thị trường bất động sản khó khăn, người mua đợi chờ giảm giá để sở hữu được một sản phẩm với giá tốt được xem là tâm lý bình thường. Tuy nhiên, cũng chính điều này có thể dẫn đến giao dịch bất động sản trên thị trường chững lại từ những do dự phía người mua", chuyên gia nhận định.