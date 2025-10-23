Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Địa ốc

Google News

Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê

Thúy Hiền
TPO - Thiết kế là giải pháp kiến trúc mở kết nối thiên nhiên, tái hiện nếp sống làng quê trong “1 gian” nhà.

Ngôi nhà với tên gọi ''1 gian'' là một không gian sống giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi, gắn bó với thiên nhiên và mang lại cảm giác thư giãn, bình yên cho gia đình.

fb-img-1760688475959.jpg

Mặt tiền nhà 1 gian nổi bật với hình khối bất đối xứng nhưng mộc mạc và được khoét giếng trời lấy sáng. Với mái ngói đỏ truyền thống, cây xanh bao phủ và thiết kế tối giản, công trình gợi nhắc về một tổ ấm nguyên bản, nơi thiên nhiên, ánh sáng và con người giao hòa.

fb-img-1760688478300.jpg
fb-img-1760688480344.jpg

Diện tích khu đất là 180m2, được xây dựng 130m2, diện tích còn lại được sử dụng cho các khu vườn bao quanh khối nhà.

fb-img-1760688482602.jpg
fb-img-1760688485622.jpg
fb-img-1760688487780.jpg

Không gian bên trong tối giản, sạch sẽ tập trung vào công năng sử dụng và mở ra không gian xanh bên ngoài bằng các khung cửa kính lớn.

fb-img-1760688490341.jpg
fb-img-1760688495300.jpg
fb-img-1760688492889.jpg
Thúy Hiền
Nguyen Khac Phuoc Architects
#nhà 1 gian #kiến trúc mở #làng quê Việt Nam #ngôi nhà truyền thống #thiết kế nhà đẹp #nguyen khac phuoc #nha dep

