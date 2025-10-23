Nhà '1 gian' 130m2 tái hiện nếp sống làng quê

TPO - Thiết kế là giải pháp kiến trúc mở kết nối thiên nhiên, tái hiện nếp sống làng quê trong “1 gian” nhà.

Ngôi nhà với tên gọi ''1 gian'' là một không gian sống giản dị nhưng đầy đủ tiện nghi, gắn bó với thiên nhiên và mang lại cảm giác thư giãn, bình yên cho gia đình.

Mặt tiền nhà 1 gian nổi bật với hình khối bất đối xứng nhưng mộc mạc và được khoét giếng trời lấy sáng. Với mái ngói đỏ truyền thống, cây xanh bao phủ và thiết kế tối giản, công trình gợi nhắc về một tổ ấm nguyên bản, nơi thiên nhiên, ánh sáng và con người giao hòa.

Diện tích khu đất là 180m2, được xây dựng 130m2, diện tích còn lại được sử dụng cho các khu vườn bao quanh khối nhà.

Không gian bên trong tối giản, sạch sẽ tập trung vào công năng sử dụng và mở ra không gian xanh bên ngoài bằng các khung cửa kính lớn.