Nguyên Phó Viện trưởng Viện KSND TP Bảo Lộc bị bắt về tội nhận hối lộ

TPO - Công an TP Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch gần 20 tỷ đồng.

TPO - Ngày 12/7, Công an Quảng Nam cho biết, vừa phối hợp với công an huyện Nam Trà My triệt xóa 2 tụ điểm cá độ bóng đá và ghi lô đề.