Nguyên nhân vụ nổ súng làm nhiều người bị thương ở Khánh Hòa

TPO - Do mâu thuẫn với bố của bạn gái, Phan Thành Dũng đã nổ súng làm nhiều người bị thương tại cô gái này, ở khu phố 7, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Chiều 29/7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, vẫn đang phối hợp Công an thị xã Ninh Hòa làm việc với những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ nổ súng làm nhiều người bị thương tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.

Hiện cơ quan điều tra xác định Phan Thành Dũng (27 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) là nghi can gây ra nổ súng. Hiện Dũng cũng đang điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an do bị người dân vây đánh sau khi gây án.

Theo điều tra ban đầu, Dũng sống chung với cô con gái mới 23 tuổi của ông Đ.P.Đ (52 tuổi, ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) nhưng chưa đăng ký kết hôn. Gần đây, giữa anh ta và ông Đ. có mâu thuẫn nên đã xảy ra cãi vã.

Tối 28/7, khi ông Đ. cùng thanh niên tên Đ.T.A (26 tuổi) và vài người khác ngồi nói chuyện thì Dũng đi xe máy chạy đến. Dũng đứng bên ngoài lấy súng bắn vào trong khiến ông Đ. và anh A. trúng đạn ngã gục tại chỗ. Ông Đ. bị thương nặng phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu, còn anh A. cũng bị thương ở vùng ngực nên đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi gây án, Dũng phóng xe bỏ chạy nhưng bị người dân ngăn cản vây bắt. Lúc này, hắn đã lấy dao chém vào cánh tay của anh Đ.T.H (ở cùng phường Ninh Hiệp) khi bị anh này cùng người dân vây bắt để giao nộp Dũng cho công an. Trong quá trình giằng co, Dũng cũng bị thương.

Tại hiện trường, công an thu được khẩu súng ngắn, 1 vỏ đạn, 1 hộp tiếp đạn. Hiện Công an thị xã Ninh Hoà đã ra quyết định trưng cầu giám định khẩu súng để có căn cứ xử lý Dũng theo các quy định của pháp luật.