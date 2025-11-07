Nguyên nhân vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa áp nhà dân ở Quảng Trị

TPO - Cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa áp nhà dân ở thôn Lệ Xuyên, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 7/11, UBND xã Nam Cửa Việt thông tin, đã xác định nguyên nhân gây ra vụ nổ kinh hoàng giữa ruộng lúa áp nhà dân ở thôn Lệ Xuyên.

Trước đó, vào chiều 31/10, tại ruộng lúa nằm gần nhà dân ở thôn Lệ Xuyên bất ngờ xảy ra vụ nổ gây tiếng động lớn, bùn đất văng ra xa, khói bốc lên nghi ngút. Hiện trường vụ nổ tạo thành một hố sâu có đường kính khoảng 4 m, sâu 2 - 3 m.

Hiện trường xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã Nam Cửa Việt đã có mặt tại hiện trường để nắm tình hình và trấn an người dân.

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ nổ do đạn pháo còn sót lại sau chiến tranh nằm sâu trong lòng đất phát nổ.

Vụ nổ tuy không gây thiệt hại về người và tài sản, song làm người dân hoang mang do khu vực xung quanh vẫn còn nhiều đầu đạn pháo còn sót lại.

"Người dân mong muốn các cấp, các ngành sớm kiểm tra, rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn cho bà con sinh hoạt và sản xuất trong khu vực", Chủ tịch UBND xã Nam Cửa Việt Trần Việt Dũng cho biết.