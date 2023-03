Nguyên cán bộ Công an thành phố Từ Sơn bị khởi tố

Cơ quan chức năng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương (nguyên cán bộ Công an TP Từ Sơn), để điều tra về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Theo Thông tấn xã Việt Nam, tối 29/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an thành phố Từ Sơn vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một nguyên cán bộ Công an về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Theo đó, ngày 28/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Từ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương (sinh năm 1979, trú tại Chợ Kim, Xuân Nộn, Đông Anh, Hà Nội; nguyên cán bộ Công an thành phố Từ Sơn) về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức" theo Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước khi bị khởi tố, Vũ Quang Dương giữ cấp bậc Trung tá, chức vụ Phó Trưởng Đồn Công an Khu Công nghiệp VSIP (Công an thành phố Từ Sơn).

Vụ án tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

