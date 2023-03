Vừa đặt chân đến Hải Phòng, hai tên tội phạm bị truy nã quốc tế liền bị bắt giữ

TPO - Hai đối tượng Zeng Yong (SN 1989) và Kuang Wei Hua (SN 1982, người Trung Quốc) bị Công an Trung Quốc truy nã đặc biệt đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ khi vừa đặt chân tới Hải Phòng.

Tối 29/3, Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bàn giao 2 tên tội phạm mang quốc tịch Trung Quốc là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh – Công an TP Hải Phòng tiếp nhận thông tin từ Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an về 2 công dân Trung Quốc, là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để lẩn trốn.

Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã huy động lực lượng, tổng rà soát người nước ngoài trên địa bàn thành phố.

Ngày 23/3, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hải Phòng phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an tổ chức trinh sát, đón lõng, bắt 2 đối tượng khi chúng vừa đặt chân tới Hải Phòng.

Qua xác minh, hai đối tượng này là Zeng Yong (SN 1989) và Kuang Wei Hua (SN 1982), là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, có Lệnh tạm giam của Công an Trung Quốc về các tội “mở sòng bạc, cho vay trái phép, cưỡng ép giao dịch, sử dụng vũ lực để đòi nợ”.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật tại Trung Quốc.