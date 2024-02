Nguy cơ thiếu điện trong mùa khô

TPO - Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho hay, Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) đã điều hành giữ nước cho phát điện, tiết kiệm triệt để các hồ thủy điện, đặc biệt các hồ có mực nước thấp nhằm đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm nay.

Theo Cục Điều tiết điện lực, từ ngày 18/2, A0 đã khai thác tối đa các nguồn nhiệt điện than miền Bắc và truyền tải trên các cung đoạn đường dây 500kV Trung - Bắc, cung đoạn đường dây 500kV Hà Tĩnh - Nghi Sơn 2 - Nho Quan để giữ nước cho các hồ thủy điện miền Bắc.

Cùng với đó, nhà máy nhiệt điện Ninh Bình, Nhiệt điện Thái Bình 2 và nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được huy động để giữ nước các hồ thủy điện miền Bắc, đáp ứng cao điểm và đảm bảo an ninh cung cấp điện mùa khô cho khu vực miền Bắc.

Cùng với tăng huy động từ các nhà máy nhiệt điện, một số tổ máy của nhà máy tuabin khí ở khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ cũng được khởi động vận hành nhằm khai thác phù hợp với khả năng cấp khí, dầu và đáp ứng phụ tải vào cao điểm chiều/tối của hệ thống điện miền Nam và quốc gia.

Theo Cục Điều tiết điện lực, từ đầu tháng 2 đến nay, lưu lượng nước về các hồ thủy điện ở khu vực miền Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 48% - 99%. Hai thuỷ điện Thác Bà, Tuyên Quang có lượng nước về tốt hơn. Ở khu vực miền Trung, các hồ có nước về tốt, hầu hết đều đạt xấp xỉ hoặc cao hơn trung bình nhiều năm trừ 14 hồ có nước về kém.

“Các hồ thuỷ điện Quảng Trị, Bình Điền, Hương Điền, A Vương, Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Vĩnh Sơn A/B, Kanak, Sông Ba Hạ, Nam Kong 3, Ialy, ĐakRTih, Đồng Nai 3, Sông Côn 2A) chỉ đạt khoảng 18 - 98% trung bình nhiều năm. Miền Nam các hồ có nước về thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 39% - 98%”, Cục Điều tiết điện lực cho hay.

Để đảm bảo an ninh cung cấp điện trong các tháng tiếp theo, Cục Điều tiết điện lực cho biết đã yêu cầu tất cả các nhà máy điện đảm bảo khả dụng vận hành sau sửa chữa chuẩn bị cho mùa khô 2024. Các nhà máy phải đảm bảo nguồn than ổn định với khối lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu phát điện của các nhà máy điện. Các nhà máy sử dụng than nhập còn phải thường xuyên cập nhật tình hình thực tế để điều chỉnh kế hoạch nhập than phù hợp, đặc biệt là các nhà máy khu vực miền Nam...

Trong báo cáo gửi Thủ tướng về tình hình cung ứng điện mới đây, Bộ Công Thương đưa ra 2 kịch bản cung ứng điện. Bộ Công Thương tính toán nhu cầu tăng trưởng điện có thể đạt 8,96% trong năm nay. Theo dự báo của các chuyên gia, miền Bắc vẫn đối diện thiếu điện ít nhất trong hai năm tới, khi chưa có nguồn điện mới nào được bổ sung, vận hành tại khu vực này, trong khi nhu cầu sử dụng điện tăng khoảng 10% mỗi năm.