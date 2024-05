Người trẻ với hành trình khát vọng non sông - Bài cuối: Quyết tâm xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc

TP - Thấm cái giá rất đắt của độc lập, tự do, những giọt nước mắt xúc động, tri ân, tưởng nhớ, tự hào và biết ơn của bạn trẻ đã rơi trong suốt Hành trình đặc biệt “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn, thế hệ trẻ thời đại mới sẽ tiếp tục kế thừa, giữ trọn lời hứa, quyết tâm xây dựng đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.