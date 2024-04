Người phụ nữ vừa bước xuống xe khách liền bị cảnh sát ập vào bắt giữ

TPO - Vừa bước xuống xe khách, Lô Thị Vân (quê Nghệ An) đã bị lực cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 19/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lô Thị Vân (SN 1986), trú xã Giang Sơn, huyện Đô Lương về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Lô Thị Vân sinh ra và lớn lên tại huyện Quế Phong, lấy chồng về xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Lợi dụng thông thạo địa bàn, Vân móc nối với các đối tượng từ khu vực biên giới huyện Quế Phong hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Ngày 16/4, Vân di chuyển bằng đường rừng vào đồi núi khu vực biên giới huyện Quế Phong lấy ma túy, mang đi các huyện Quỳ Hợp, Đô Lương, Tân Kỳ và các vùng phụ cận để phân phối, tiêu thụ. Để qua mặt lực lượng chức năng, Vân thay đổi nhiều phương thức di chuyển, gây khó khăn trong việc phát hiện và bắt giữ.

Đến 16 giờ cùng ngày, phát hiện Vân vừa xuống từ xe khách, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương lập tức áp sát, kiểm tra người đối tượng, phát hiện, thu giữ trong túi xách của Vân 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan điều tra, Lô Thị Vân quanh co, chối tội. Tuy nhiên, sau thời gian đấu tranh, củng cố tài liệu chứng cứ, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục đấu tranh, mở rộng.