'Người ghép tim xuyên Việt' viết tiếp kỳ tích tại Vinmec Nha Trang

Từ những ca mổ tim đầu tiên trong điều kiện thiếu thốn, đến kỳ tích ghép tim với hành trình hơn 1.000 km xuyên Việt, Thầy thuốc Ưu tú, ThS.BS.CKII Trần Hoài Ân không chỉ mang lại sự sống cho hàng nghìn trái tim lỡ nhịp mà còn góp phần kiến tạo nền y học ghép tạng tại Việt Nam. Giờ đây, ông tiếp tục hành trình ấy tại Vinmec Nha Trang – nơi ông kỳ vọng sẽ chạm tới những đỉnh cao mới trong phẫu thuật tim mạch.

Từ ca mổ tim đầu tiên ở Huế đến hành trình “ghép tim xuyên Việt”

Năm 1997, trong bối cảnh phẫu thuật tim còn là lĩnh vực rất mới tại Việt Nam, bác sĩ Trần Hoài Ân quyết định sang Pháp học nội trú để tiếp cận những kỹ thuật tiên tiến. Hai năm sau, trở về quê hương, ông cùng ê-kíp tại Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca mổ tim đầu tiên tại địa phương cho bệnh nhân gần 70 tuổi bị hẹp ba thân động mạch vành.

“Dù thiếu thốn đủ bề, ca mổ vẫn diễn ra thuận lợi. Thành công ấy là viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho phẫu thuật tim tại Huế và khu vực miền Trung,” bác sĩ Ân chia sẻ.

Từ các ca mổ đơn giản như thông liên thất, thông liên nhĩ, ông cùng đồng nghiệp từng bước làm chủ các kỹ thuật phức tạp hơn: sửa chữa các dị tật tim bẩm sinh như tứ chứng Fallot, chuyển vị đại động mạch, bệnh Ebstein; các bệnh lý tim người lớn như hở – hẹp van tim, bệnh lý mạch vành, bóc tách động mạch chủ, phẫu thuật cấp cứu...

TTƯT Trần Hoài Ân cùng ekip thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân

Không dừng lại ở đó, năm 2011, bác sĩ Ân và ê-kíp tại Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện ca ghép tim thứ hai trong cả nước. Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, ông là phẫu thuật viên chính của 16/19 ca ghép tim tại Huế, tất cả đều ghép từ nguồn tạng hiến ở xa – vận chuyển từ Hà Nội, TP.HCM… vượt hơn 1.000 km để về Huế trong thời gian ngắn nhất.

“Mỗi hành trình đưa tim về Huế là một cuộc đua với thời gian. Chúng tôi chỉ có vài giờ để giữ tim sống và ghép thành công,” ông chia sẻ. Thành quả là 100% bệnh nhân sau ghép tim đều sống khỏe mạnh và hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Với công trình “Ghép tim xuyên Việt – Giải pháp hiệu quả cho bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối ở miền Trung”, bác sĩ Ân đã giành Giải Nhất Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (Vifotec) 2019 – một trong những giải thưởng danh giá nhất ngành khoa học ứng dụng.

Bên cạnh đó, ông cũng là người tiên phong trong kỹ thuật mổ tim bẩm sinh qua đường nách – phương pháp ít xâm lấn, giúp vết mổ thẩm mỹ hơn cho trẻ nhỏ. Trước đây, trẻ mổ tim thường có vết sẹo dài giữa ngực, khiến các em mặc cảm. Giờ đây, với đường mổ nhỏ dưới nách, nhiều em có thể tự tin hơn trong cuộc sống.

Kỹ thuật này cũng được vinh danh với Giải Nhì Vifotec 2021, mở ra hướng đi nhân văn và hiện đại trong phẫu thuật tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Ngoài ghép tim, bác sĩ Ân còn tham gia thực hiện hơn 1.000 ca ghép thận, cùng nhiều ca phẫu thuật mạch máu lớn giúp bệnh nhân tránh được cắt cụt chi, xử lý thành công các bệnh lý phức tạp như ho ra máu nặng, giãn tĩnh mạch, dị dạng mạch máu,…

Tiếp tục sứ mệnh hồi sinh tim mạch tại Vinmec Nha Trang

Tháng 8/2025, bác sĩ Trần Hoài Ân chính thức về công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang với vai trò Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng ngực – Ghép tạng. Đây được xem là bước ngoặt mới trong hành trình cống hiến không ngừng nghỉ của ông.

“Tôi rất kỳ vọng vào môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp và quốc tế hóa tại Vinmec. Với hệ thống trang thiết bị hàng đầu, cùng đội ngũ bác sĩ đầy tâm huyết, chúng tôi có thể triển khai các kỹ thuật khó, điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân tim mạch khu vực miền Trung – Tây Nguyên,” bác sĩ Ân chia sẻ.

TTƯT Trần Hoài Ân thăm khám và tư vấn cho bệnh nhân

Ông cũng đặt mục tiêu mở rộng hợp tác chuyên môn với các bệnh viện lân cận, nâng cao chất lượng điều trị và đào tạo, đồng thời xây dựng Vinmec Nha Trang trở thành trung tâm phẫu thuật tim uy tín của khu vực.

Mỗi ca phẫu thuật là một cuộc đua với thời gian, và mỗi trái tim được cứu sống là một minh chứng cho khát vọng không ngừng nghỉ của người thầy thuốc. Với bác sĩ Trần Hoài Ân, hành trình ấy chưa bao giờ dừng lại – và tại Vinmec Nha Trang, một chương mới đang được viết tiếp bằng tâm – tài – trí – đức của một người tiên phong.