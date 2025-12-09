Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM:

Người đàn ông tử vong trong lúc đạp xe tập thể dục

Người đàn ông đạp xe tập thể dục được xác định tử vong ngay cầu Bình Lợi, đường Phạm Văn Đồng.

Ngày 9-12, Công an phường Hiệp Bình, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ người đàn ông đạp xe đạp tập thể dục tử vong.

z7307102919119f76db51aa6e131ea469f794f33fc2b3c-17652443121771951320139.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, người dân đi qua cầu Bình Lợi, phường Hiệp Bình, hướng đi sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện ông T.V.H, 68 tuổi, ngụ phường Dĩ An đạp xe đạp loạng choạng ngã xuống đường. Thấy vậy, họ chạy đến thì ông đã bất tỉnh nên gọi điện báo lực lượng chức năng.

Công an phường Hiệp Bình phối hợp lực lượng y tế đến hiện trường thì xác định ông H. đã tử vong.

Theo người nhà ông Đ., ông có thói quen đạp xe đạp tập thể dục đã 10 năm. Ông cũng bị bệnh nền, phải uống thuốc hằng ngày. Sáng nay thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

nld.com.vn
#tai nạn giao thông TPHCM #người đàn ông tử vong #đạp xe đạp tập thể dục #cầu Bình Lợi #điều tra vụ tai nạn

Xem thêm

Cùng chuyên mục