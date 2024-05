Người đàn ông suýt mất mạng vì ăn loại hải sản kịch độc.

TPO - Một nam bệnh nhân 61 tuổi vừa được bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) cứu sống trong gang tấc vì bị ngộ độc sau khi ăn con so biển.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bãi Cháy, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống Bệnh nhân H.V.C (61 tuổi, trú tại TP Hạ Long), sau khi ăn con so trong bữa tối, đã xuất hiện tình trạng cứng hàm, tê môi, tê lưỡi, bồn chồn, khó thở khó nói, vận động khó khăn…

Ngay khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc so biển và nhanh chóng thực hiện các biện pháp xử trí cấp cứu thải độc theo phác đồ, gồm giảm tiết, rửa dạ dày, cân bằng dịch điện giải. Sau 24 giờ điều trị tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, các triệu chứng ngộ độc thuyên giảm.

Theo bệnh nhân chia sẻ, mặc dù biết con so biển có độc tính nhưng ông vẫn chủ quan ăn vì đã từng ăn nhiều lần trước đây mà không gặp vấn đề gì.

Tuy nhiên, theo cảnh báo của các bác sĩ, so biển chứa độc tố Tetrodotoxin cực mạnh, tập trung chủ yếu ở buồng trứng. Đặc biệt, vào mùa sinh sản, độc tố này có nồng độ cao hơn. Ngoài so biển, độc tố Tetrodotoxin còn được tìm thấy trong cá nóc, bạch tuộc vòng xanh, sao biển, một số loài cua, sa giông và một số loài ốc biển.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không được ăn so biển, kể cả trứng và thịt của loài này. Do so biển có hình dạng rất giống sam biển, người dân cần cẩn thận phân biệt trước khi chế biến. Hiện nay, không có thuốc giải độc đặc hiệu cho ngộ độc Tetrodotoxin. Khi phát hiện người có dấu hiệu ngộ độc như nôn mửa, tê môi, miệng, chân, tay, lơ mơ, li bì, mệt mỏi, cần đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.