17 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn hải sản ở quán nướng

TPO - Sau khi ăn hải sản tại quán nướng, 17 thực khách xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Cơ sở ăn uống không thực hiện đầy đủ các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định

Ngày 16/1, Phòng Y tế TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các vi phạm của cơ sở ăn uống để xảy ra vụ 17 trường hợp bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, ngày 16/1, Phòng Y tế tiếp nhận thông tin 4 người nghi bị ngộ độc thực phẩm, trước đó ngày 13/1, Phòng Y tế đã ghi nhận 13 trường hợp khác nghi bị ngộ độc thực phẩm được cấp cứu tại Bệnh viện Hoàn Mỹ ITO Đồng với các triệu chứng như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt cao…

Tất cả 17 bệnh nhân đều đã ăn uống các món hàu, bào ngư, nấm tại quán bò nướng Flamme Buffalo (đường Trương Định, phường Tân Mai, TP Biên Hòa) vào tối ngày 11/1.

Đến nay, có 13 người đã xuất viện, 2 người điều trị tại nhà, 2 trẻ em đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai với chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Sau khi tiếp nhận thông tin , đoàn kiểm tra của thành phố đã tiến hành kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại quán Flamme Buffalo. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.Tuy nhiên, cơ sở chưa xuất trình được giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên; chưa xuất trình giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của cơ sở; chưa xuất trình hồ sơ nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm đầu vào đối với sản phẩm hàu, bào ngư, nấm. Cơ sở không thực hiện việc lưu mẫu thực phẩm 24 giờ; không ghi chép sổ kiểm thực 3 bước theo quy định. Cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không đảm bảo vệ sinh.