Người đàn ông đột quỵ vì giác hơi

TPO - Ngày 4/6, TS.BS Tạ Vương Khoa, Đơn vị Can thiệp Thần kinh, khoa Nội Thần kinh, bệnh viện Quân y 175 TPHCM cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị đột quỵ. Nguyên nhân hình thành cục máu đông được xác định là do mạch máu bị tổn thương bởi vị trí giác hơi ở vùng cổ.