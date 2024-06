TPO - Mới đây, từ câu chuyện sinh con thuận tự nhiên của một sản phụ ở Chương Mỹ, Hà Nội, trào lưu này lại lan truyền trên mạng xã hội sau một thời gian tạm lắng. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không hiểu đúng về sinh con thuận tự nhiên, có thể dẫn đến chết người.

Theo đó, những người chia sẻ thông tin này khẳng định, sản phụ đã chủ động sinh con thuận tự nhiên tại nhà lúc rạng sáng, bé trai cân nặng 3,3kg.

Phong trào này thực ra đã manh nha từ bốn năm trước. Ở thời điểm đó, câu chuyện của chị M (Hưng Yên) từng làm xôn xao dư luận khi chị này chia sẻ mình tự sinh tại nhà trong tư thế quỳ, không cắt rốn cho con, thay vào đó đặt bánh nhau cạnh con suốt 6 ngày để chờ rụng.

Lý luận của những người theo trường phái này là: việc sinh đẻ rồi tai biến, mất mẹ mất con là bình thường, và tỉ lệ này không giảm đi theo sự tiến bộ của y học. Bằng chứng là khi xưa mặc dù các cụ mất con trong lúc sinh, lúc nuôi thì ngày nay tỉ lệ thai lưu, sảy, hay vô sinh đều rất cao, có người mang thai gần chục lần mới sinh được.

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng (Khoa Sản, BV Bưu Điện) lý giải: “Thực tế là, tỉ lệ tai biến sản khoa giảm đi theo từng năm là do chăm sóc và kỹ thuật y tế phát triển. Tất cả những thông tin về tỉ lệ thai lưu, sảy, vô sinh… hiện nay so với ngày trước cao hơn đều là võ đoán và không có thống kê. Rõ ràng, những tai biến sản khoa trước kia “y học bó tay” như băng huyết, nhiễm khuẩn máu, tiền sản giật… thì nay đều có thể được phòng ngừa và có phác đồ điều trị hiệu quả. Những nguy cơ cho mẹ và bé do vậy được giảm đến mức tối đa. Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là y học hiện đại đi ngược lại tự nhiên. Hiện nay, tại khoa sản của các bệnh viện, quá trình chuyển dạ đều khuyến khích cũng như tôn trọng các giai đoạn sinh lý của tự nhiên. Tuy nhiên quy trình này phải có sự giám sát và theo dõi chặt chẽ của nhân viên y tế bởi có những biến chứng mà chúng ta không thể lường trước được”.

Bác sĩ Dũng cũng khẳng định: “Đẻ thuận tự nhiên không đem lại lợi ích gì cho sản phụ và em bé, trái lại, nó đẩy người mẹ đang ở trạng thái yếu ớt và dễ tổn thương vào một ván cá cược may rủi gọi là chọn lọc tự nhiên”.

Phân tích về quá trình sinh nở thuận tự nhiên được chia sẻ trên mạng xã hội, bác sĩ Dũng cho rằng: mỗi một quá trình đều tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ đe dọa đến sự an toàn của mẹ và bé. Một trong những nguyên nhân lớn nhất để các bà bầu phải tới bệnh viện sinh nở chính là môi trường vô trùng. Tại bệnh viện, các dụng cụ hay giường chiếu luôn được vệ sinh sạch sẽ, sát khuẩn hàng ngày, để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Trong khi nếu lựa chọn sinh tại nhà, những vật dụng xung quanh như giường chiếu có thể chưa được vệ sinh hoặc vệ sinh chưa đúng cách, khiến cho các bà bầu có thể bị nhiễm trùng khi sinh do các vi khuẩn tiềm ẩn trong đồ dùng gia đình.

Việc người mẹ ngâm nửa người vào chậu nước đầy máu loãng khi toàn bộ tử cung đang mở ra sẽ gia tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Sau khi sinh, cái bánh nhau đã không còn đóng vai trò nuôi dưỡng thai nhi nữa, phải được bỏ đi, thì nay người ta vẫn không cắt khỏi người đứa bé. Trong điều kiện nóng ẩm như hiện tại, việc miếng nhau bị hư hỏng, nhiễm khuẩn là khó tránh khỏi.

Tóm lại, việc sinh nở tại nhà, tự đẻ mà không có cán bộ y tế hỗ trợ có thể dẫn đến những nguy cơ, tai biến trầm trọng như băng huyết, vỡ tử cung, nhiễm trùng, mất tim thai, uốn ván sơ sinh; thậm chí tử vong cả mẹ lẫn con... Trên thực tế, các cấp cứu sản khoa đều đòi hỏi khoảng thời gian xử lý nhanh nhất có thể. Vì thế các tai biến ngoại viện hầu như đều nằm ngoài kiểm soát.

Trước đó, Bộ Y tế đã nhiều lần khẳng định, sinh con thuận tự nhiên, không có sự can thiệp của các y bác sĩ là phản khoa học. Nhưng hiện nay một số hội nhóm trên mạng xã hội được tạo lập để "truyền cảm hứng" lựa chọn phương pháp sinh con thuận tự nhiên ngay tại nhà.

Ông Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng vụ pháp chế, Bộ Y tế cho biết: việc sinh con thuận tự nhiên mà không có cán bộ y tế có chuyên môn hỗ trợ là vi phạm pháp luật.

“Nếu gây ra hậu quả, liên quan ảnh hưởng sức khỏe tính mạng khiến đứa trẻ bị tử vong, thì những người mẹ đó có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Dù là đứa con mình đẻ ra nhưng do niềm tin nội tâm thái quá gây chết con thì ngay bản thân người mẹ cũng bị xử lý trước pháp luật” – ông Quang nói.