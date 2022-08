Người đàn ông đổ xăng đốt nhà con nợ bị khởi tố tội giết người

TPO - Ngày 21/8, Viện KSND Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nông (46 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) về tội danh "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, cuối năm 2020, Nông có cho ông Trần Văn Nam (48 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) mượn 60 triệu đồng. Ông Nam nói mượn để có tiền làm thủ tục đất đai. Ông Nam đã trả cho Nông được 10 triệu đồng. Số tiền còn lại ông Nam chưa trả dù Nông đã nhiều lần đến nhà đòi nợ. Sau nhiều lần hỏi lấy tiền không được mâu thuẫn nảy sinh, Nông ấm ức trong lòng, đe dọa và nghĩ cách đốt nhà.

Khoảng 2h ngày 10/8, đối tượng Nông mang theo bộ hàn gió đá mini, đến nhà ông Nam trên đường Bàu Năng 11, đục một lỗ trên cửa sắt phía nhà. Sau đó sử dụng ống nhựa, đổ xăng trong can nhựa vào nhà rồi châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bùng cháy, ông Nông lấy xe chạy về nhà.

Rất may, khi ngọn lửa chưa lan rộng thì người nhà ông Nam phát hiện và hô hoán nên kịp thời dập tắt đám cháy. Nghi ngờ có người phóng hỏa, gia đình ông Nam trích xuất camera giám sát xung quanh và phát hiện ra toàn bộ sự việc và trình báo Công an. Công an quận Liên Chiểu nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra và bắt Nguyễn Văn Nông ngay sau đó.

Theo Viện KSND quận Liên Chiểu, hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Nông là rất nguy hiểm, có thể gây chết người.

Đối tượng cố tình thực hiện đến cùng vào đêm khuya, thời điểm mọi người trong nhà đang ngủ. Việc có người phát hiện kịp thời, không xảy hậu quả chết người, là ngoài ý muốn của đối tượng.