Người dân Italia đốt pháo sáng, thổi kèn ăn mừng 'nổ trời' khi đội nhà vô địch EURO 2020

TP - Cách đây vài ngày, trang Văn kiện tòa án Trung Quốc đã công bố "Quyết định của Tòa án nhân dân An Khánh, tỉnh An Huy, về việc không cho phép thi hành án ngoài nhà tù" đối với Thi Bình, cựu giám đốc Sở Giao thông tỉnh An Huy đang thi hành bản án 10 năm 3 tháng tù và bị phạt 600.000 NDT.