Ngọn lửa đam mê từ Điện Biên Phủ và khát vọng lan tỏa năng lượng tích cực bằng âm nhạc

SVO - Từ Điện Biên Phủ, chàng trai trẻ Hiếu Trần đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp, mang âm nhạc và năng lượng tích cực đến với khán giả. Hành trình của Hiếu Trần không chỉ là câu chuyện về âm nhạc mà còn là nguồn cảm hứng cho những người trẻ trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Hiếu Trần (họ tên đầy đủ là Trần Ngọc Hiếu) là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết đến từ vùng đất Điện Biên Phủ lịch sử. Sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, Hiếu Trần đã quyết tâm theo đuổi đam mê nghệ thuật bằng việc thi vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, ngôi trường mà anh luôn mơ ước.

Hiếu Trần hiện đang được biết đến là ca sĩ trẻ tự do.

Ngoài ca hát và biểu diễn trên sân khấu, Hiếu Trần còn có nhiều sở thích khác như chơi thể thao, ăn uống lành mạnh, tập gym và tìm hiểu về thời trang. Những hoạt động này không chỉ giúp Hiếu duy trì sức khỏe thể chất mà còn bồi dưỡng tinh thần, tạo nguồn cảm hứng cho sự nghiệp nghệ thuật.

Ngoài ca hát và biểu diễn trên sân khấu, Hiếu Trần còn có nhiều sở thích khác như chơi thể thao, ăn uống lành mạnh, tập gym và tìm hiểu về thời trang.

Ước mơ lớn nhất của Hiếu Trần là trở thành nghệ sĩ thực thụ, tỏa sáng trên sân khấu và lan tỏa những năng lượng tích cực, những giá trị nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc, đến với mọi người. Hiện tại, anh đang trên con đường thực hiện ước mơ đó bằng việc làm ca sĩ tự do.

Hiếu Trần chia sẻ: "Có thể nói, âm nhạc đến với mình rất tình cờ và ngẫu nhiên. Khi còn học Trung học cơ sở, mình được tuyển chọn vào đội văn nghệ của Tỉnh Điện Biên để tham gia và sinh hoạt các hoạt động văn nghệ của Tỉnh, từ đó dần nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc”.

Ước mơ lớn nhất của Hiếu Trần là trở thành nghệ sĩ thực thụ, tỏa sáng trên sân khấu và lan tỏa những năng lượng tích cực, những giá trị nghệ thuật đến với mọi người.

Đến Trung học phổ thông, anh đã đoạt giải Nhất cuộc thi Giai điệu tuổi Hồng của trường. Đây là cột mốc quan trọng, giúp Hiếu Trần nhận ra khả năng và quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, thi đỗ vào trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - đặt nền móng vững chắc cho sự nghiệp âm nhạc của bản thân.

Những khó khăn, trắc trở trên con đường theo đuổi ước mơ từng khiến Hiếu Trần cảm thấy cô đơn và lạc lõng.

Bước chân vào con đường nghệ thuật chưa bao giờ là dễ dàng. Hiếu Trần cũng không tránh khỏi những khó khăn, trắc trở. Ban đầu, anh cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, những khó khăn đó không làm Hiếu Trần nản lòng. Ngược lại, chúng trở thành động lực để anh cố gắng hơn mỗi ngày. Hiếu Trần luôn tự nhủ phải học hỏi, nỗ lực và trau dồi bản thân để đến một ngày được tỏa sáng và được mọi người đón nhận.

Tuy nhiên, những khó khăn lại trở thành động lực để Hiếu Trần cố gắng hơn mỗi ngày.

Sau khi tốt nghiệp khoa Thanh nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Hiếu Trần đã có một thành tích đáng tự hào khi được Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đón nhận. Tại đây, anh có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các cô chú, anh chị đi trước.

Đồng thời, Hiếu Trần cũng cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được Nhà hát trao cơ hội biểu diễn trong các chương trình truyền hình trực tiếp của đài VTV, QPVN,...và trên các sân khấu chuyên nghiệp mà anh luôn mơ ước.

Sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Hiếu Trần được Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đón nhận.

Thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ với sự phát triển của công nghệ và sự xuất hiện của nhiều nền tảng âm nhạc trực tuyến. Điều này mang đến cả cơ hội và thách thức cho những bạn trẻ như Hiếu Trần.

Với nhiều mong ước và dự định cho tương lai, Hiếu Trần mong muốn giữ vững tinh thần ham học hỏi, trau dồi bản thân ngày càng tiến bộ hơn. Trong tương lai, được thử sức với lĩnh vực người mẫu ảnh thời trang và diễn xuất, vì Hiếu cũng rất yêu thích điện ảnh và thời trang.

Với nhiều mong ước và dự định cho tương lai, Hiếu Trần mong muốn giữ vững tinh thần ham học hỏi, trau dồi bản thân ngày càng tiến bộ hơn.

Qua đây, Hiếu Trần cũng muốn nhắn nhủ đến những người trẻ có cùng đam mê âm nhạc: "Hãy luôn giữ vững niềm đam mê, không ngừng học hỏi và trau dồi bản thân. Dù có gặp khó khăn, thử thách đến đâu, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của bản thân".

Anh chia sẻ thêm: “Điều quan trọng nhất là phải tin vào bản thân, tin vào khả năng của mình. Hãy luôn cố gắng hết mình và theo đuổi đam mê đến cùng. Thành công sẽ đến với những người xứng đáng."

Một câu nói mà Hiếu Trần luôn tâm đắc: "Đã dám đam mê, đã dám ước mơ thì phải dám thực hiện đến cùng, cho dù có phải khó khăn vất vả đến mức nào cũng phải vượt qua". Câu nói này đã trở thành kim chỉ nam, dẫn lối cho Hiếu Trần trên con đường chinh phục ước mơ của bản thân.

(Ảnh: NVCC)