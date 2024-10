TPO - "Khi nhận được thông tin mình được đặc xá lần này, tôi mừng lắm, cả đêm không thể nào ngủ được chỉ mong trời nhanh sáng. Sau hơn 1 năm ngồi tù, tôi đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống. Tôi chỉ mong được về bên chồng con và bố mẹ để làm lại cuộc đời" - chị Đỗ Thị Nhàn (SN 1987, ở thành phố Chí Linh, Hải Dương) chia sẻ cảm xúc trong ngày được nhận giấy chứng nhận đặc xá.

Thức trắng đêm trước ngày được đặc xá

Thực hiện Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước, sáng 01/10/2024, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá cho 13 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh và Nhà tạm giữ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại buổi lễ, sau khi công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá đã trao Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước và quà cho 7 phạm nhân đang giam giữ, cải tạo tại Trại tạm giam Công an tỉnh được đặc xá đợt này.

Là một trong 7 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá được đặc xá lần này, chị Đỗ Thị Nhàn (SN 1987) ở thành phố Chí Linh (Hải Dương) chia sẻ: "Khi nhận được thông tin mình được đặc xá lần này, tôi mừng lắm, cả đêm không thể nào ngủ được chỉ mong trời nhanh sáng. Trước đây, do cuộc sống khó khăn, cạn nghĩ nên tôi sa vào con đường tội lỗi. Sau hơn 1 năm ngồi tù, tôi đã thấu hiểu thế nào là giá trị cuộc sống. Tôi chỉ mong được về bên chồng con và bố mẹ để làm lại cuộc đời".

Cũng như chị Đỗ Thị Nhàn, anh Mai Viết Trung (SN 2001) ở thôn 7, Tân trường, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hoá) đã không kìm được nước mắt khi cầm quyết định đặc xá trên tay. Anh rất vui mừng và cảm thấy mình may mắn được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, quyết tâm sống tốt và chấp hành nghiêm pháp luật, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Sau này khi trở về với cộng đồng tôi sẽ ghi nhớ sự quan tâm giáo dục, cảm hoá của các cán bộ đã giúp đỡ tôi nhận thức được lỗi lầm mà bản thân đã gây ra với xã hội…”- anh Trung chia sẻ.

Được biết, hôm nay, ngoài 7 phạm nhân được đặc xá đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh còn có 6 phạm nhân khác đang chấp hành án tại Nhà tạm giữ Công an TP. Sầm Sơn, Nghi Sơn và các huyện Nga Sơn, Mường Lát, Hà Trung cũng may mắn được Chủ tịch nước Quyết định đặc xá.

Các trại giam công bố quyết định đặc xá

Trong sáng 1/10 tại các trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn năm 2024 của Chủ tịch nước.

Theo đó, ngày 29/9/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định số 957/QĐ-CTN quyết định đặc xá cho 3.763 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 2 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Trong quyết định có 67 phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Thanh Phong, đóng trên địa bàn huyện Như Xuân.

Trại giam Thanh Cẩm, đóng trên địa bàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy tổ chức Lễ Công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho 38 phạm nhân.

Sau khi nhận Quyết định đặc xá, những người được đặc xá được nhận thẻ Căn cước công dân và được bố trí phương tiện để trở về đoàn tụ với gia đình.

Cùng ngày, tại Trại giam Bình Điền (xã Bình Tiến, thị xã Hương Trà, tỉnh TT-Huế), Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đã tổ chức công bố Quyết định đặc xá năm 2024 của Chủ tịch nước cho các phạm nhân chấp hành án phạt tù nơi đây.

Theo đó, tại Trại giam Bình Điền có 33 phạm nhân đủ điều kiện được nhận Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước.

Sau khi tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá, các cán bộ Trại giam Bình Điền đã nhanh chóng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đặc xá, tiền tàu xe, tiền ăn, tiền hỗ trợ từ quỹ hòa nhập cộng đồng và quần áo cho các phạm nhân trở về với gia đình, nỗ lực cố gắng hoàn lương để sớm tái hòa nhập với cộng đồng.

Tại Trại Tạm giam Công an tỉnh TT-Huế, Hội đồng tư vấn đặc xá tỉnh cũng tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 3 phạm nhân chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam và nhà tạm giữ trên địa bàn tỉnh.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/2024 và 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10/2024, cả nước có 3.763 phạm nhân và 2 người đang được tạm đình chỉ được Chủ tịch nước quyết định đặc xá.