Nghiên cứu mới cho thấy gấu bông chứa vi khuẩn nhiều gấp đôi bệ toilet!

TPO - Một nghiên cứu mới vừa hé lộ sự thật "rùng mình" về món đồ chơi quen thuộc của trẻ em – gấu bông. Theo kết quả phân tích, các chú gấu bông dễ thương mà bé nhà bạn ôm ấp mỗi ngày có thể đang là ổ vi khuẩn còn bẩn hơn cả... bệ toilet!

“Ổ vi trùng” đáng sợ dưới lớp lông mềm mại

Nghiên cứu từ MattressNextDay đã tiến hành lấy mẫu vi khuẩn từ 4 vật dụng thường gặp trong gia đình: chăn, gấu bông trẻ em, thùng rác và bệ toilet. Bằng phương pháp đo huỳnh quang sinh học (ATP), các nhà khoa học phát hiện rằng một con gấu bông trung bình chứa tới gấp đôi lượng vi khuẩn so với bệ toilet.

Cụ thể, gần 1/3 gấu bông (29%) có mức nhiễm khuẩn trên 1.000 RLU – mức độ được xem là cao và mất an toàn. Trong khi đó, bệ toilet “chỉ” có mức trung bình 864 RLU, còn thùng rác sạch đáng ngạc nhiên với chỉ 294 RLU.

Vi khuẩn nguy hiểm: Không chỉ là bụi bẩn

Điều đáng lo là những con vi khuẩn trú ngụ trong gấu bông không hề “hiền lành”. Trong số đó có Staphylococcus aureus và E. coli – những “thủ phạm” gây ra các bệnh nhiễm trùng da, hô hấp và tiêu hóa, đặc biệt nguy hiểm với trẻ nhỏ có hệ miễn dịch còn non yếu.

TS Snieguole Geige từ phòng khám It's Me & You cảnh báo:

“Chúng ta không chỉ đối mặt với bụi bẩn, mà là các nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng ẩn mình trong những món đồ tưởng chừng vô hại như gấu bông và chăn của trẻ.”

Theo bà, nếu không được giặt giũ thường xuyên, đây sẽ là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn, nấm mốc và mạt bụi sinh sôi – tác nhân gây dị ứng, kích ứng da và làm trầm trọng bệnh hen suyễn.

Giải pháp: Vệ sinh đúng cách để bảo vệ trẻ

Lo sợ giặt sẽ làm hỏng món đồ chơi yêu thích của trẻ? Đừng lo! Các chuyên gia từ Whirlpool khuyên bạn cách giặt thú nhồi bông an toàn và hiệu quả:

Cho gấu bông vào túi giặt lưới hoặc vỏ gối có khóa kéo/túm đầu.

Chọn chế độ giặt nhẹ như “Delicate” hoặc “Hand Wash”, dùng nước lạnh để tránh phai màu.

Dùng xà phòng dịu nhẹ, không dùng chất tẩy mạnh.

Tuyệt đối không dùng máy sấy! Hãy để gấu bông khô tự nhiên bằng cách treo lên hoặc trải phẳng.

Đừng để gấu bông hóa "kẻ thù" sức khỏe của trẻ

Gấu bông không chỉ là món đồ chơi, mà còn là “người bạn thân thiết” của nhiều em nhỏ. Nhưng nếu không được vệ sinh đúng cách, chúng có thể âm thầm gây hại cho sức khỏe của trẻ. Vì thế, cha mẹ cần chú trọng hơn đến việc làm sạch định kỳ các món đồ chơi mềm mại này, để giữ an toàn cho con em mình.

Bảo Tuấn