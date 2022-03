Nghệ An: Hai cán bộ địa chính xã chiếm đoạt tiền của nhiều người xin cấp 'sổ đỏ'

TPO - Ngày 25/3, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố 2 bị can là công chức địa chính xã về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Thời gian gần đây, giao dịch bất động sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu diễn ra tương đối sôi động, một số nơi giá đất tăng cao bất thường. Lợi dụng điều này, một số cán bộ địa chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu tiền ngoài quy định của người dân trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, trung tuần tháng 3, Công an huyện Quỳnh Lưu đã phá thành công chuyên án, khởi tố vụ án, lần lượt khởi tố bị can đối với Lê Minh Tâm (SN 1984, công chức địa chính xã Quỳnh Lâm) và Phạm Thị Thanh Thủy (SN 1982, công chức địa chính xã Quỳnh Hồng) về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, Bộ luật Hình sự. Tiến hành khám xét nơi làm việc của 2 bị can, cảnh sát điều tra đã thu giữ 80 bộ hồ sơ làm thủ tục cấp đất, sổ sách, tài liệu liên quan và 3 điện thoại di động. Tại cơ quan công an, các bị can khai nhận, lợi dụng nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và hiểu biết pháp luật còn hạn chế của người dân, Tâm và Thủy đã chiếm đoạt tài sản của mỗi bị hại đến làm thủ tục đăng ký đất đai từ 10 đến 30 triệu đồng. Thu Hiền Phụ nữ có thể nhịn yêu trong bao lâu? Câu trả lời khiến đàn ông phải bất ngờ Tin tài trợ