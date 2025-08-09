Nghệ An: Dự án nào sẽ 'gây sốt' phân khúc căn hộ cao cấp?

Phân khúc căn hộ cao cấp tại Nghệ An đang ghi nhận mức độ quan tâm ngày càng lớn từ cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực, trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và nhu cầu tích sản đô thị gia tăng. Diễn biến của thị trường đang cho thấy, xu hướng chọn lọc rõ rệt, với ưu tiên dành cho những dự án có pháp lý minh bạch, vị trí kết nối thuận tiện và hệ tiện ích được phát triển bài bản.

Dòng tiền đổ vào thị trường địa ốc Nghệ An

Thời gian qua, thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét của dòng vốn đầu tư từ các đô thị lớn như Hà Nội, Đà Nẵng về các tỉnh trọng điểm, trong đó Nghệ An đang nổi lên như một điểm đến mới nhờ lợi thế hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, dòng vốn FDI tăng trưởng và tốc độ đô thị hóa nhanh. Đặc biệt, tại các khu vực trung tâm hành chính và kinh tế của tỉnh – đang trở thành nơi hội tụ cả nhu cầu ở thực và tích sản dài hạn.

Sức hút của thị trường phần nào được lý giải khi khu vực này liên tiếp đón nhận các dự án quy mô, cùng sự tham gia của nhiều doanh nghiệp địa ốc lớn. Trong bối cảnh dòng tiền đầu tư ngày càng có xu hướng chọn lọc, phân khúc đất nền và nhà liền kề tại một số khu vực bắt đầu có dấu hiệu chững lại, thì căn hộ cao cấp lại nổi lên như phân khúc “hàng hiếm” nhờ tiềm năng sinh lời ổn định và đáp ứng nhu cầu sống chất lượng.

Theo khảo sát, đến nửa đầu năm 2025, thị trường Vinh chưa ghi nhận dự án căn hộ cao tầng đạt chuẩn cao cấp cung ứng ra thị trường. Trong khi đó, nhu cầu sở hữu căn hộ tại khu vực trung tâm đang tăng mạnh từ các nhóm khách hàng trẻ, gia đình công chức, chuyên gia nước ngoài và nhà đầu tư dài hạn. Một số dự án còn ghi nhận lượng khách giữ chỗ lớn ngay cả trước thời điểm mở bán chính thức – cho thấy sức nóng của phân khúc này là có thật.

Dòng căn hộ cao cấp tại Nghệ An ghi nhận sức hút mạnh mẽ từ cả nhà đầu tư và người mua ở thực

Một lãnh đạo sàn giao dịch bất động sản tại Nghệ An thừa nhận, tỷ lệ giao dịch tại phân khúc căn hộ cao cấp đang có nhiều tín hiệu tích cực. Một số dự án đã ghi nhận lượng khách quan tâm và giữ chỗ cao ngay từ giai đoạn đầu, cho thấy nhu cầu thực sự từ thị trường là có cơ sở.

Khẩu vị của nhà đầu tư dịch chuyển ra sao?

Theo đánh giá của một số nhà môi giới khu vực Nghệ An, thực tế, không phải dự án nào gắn mác “cao cấp” cũng được thị trường đón nhận. Nhà đầu tư hiện nay có xu hướng thận trọng hơn, ưu tiên các dự án sở hữu pháp lý minh bạch, vị trí kết nối tốt, quy hoạch bài bản và năng lực triển khai, vận hành rõ ràng. Đặc biệt, với bất động sản cao tầng, pháp lý luôn được xem là yếu tố “then chốt” quyết định hành vi mua, bởi không chỉ bảo vệ quyền lợi pháp lý của người sở hữu mà còn đảm bảo tính thanh khoản và an toàn trong dài hạn.

Bên cạnh yếu tố pháp lý, vị trí cũng đóng vai trò then chốt trong quyết định đầu tư. Những dự án tọa lạc trên các trục giao thông huyết mạch như đường Lê Mao kéo dài hay khu vực ven sông, nơi đang thiết lập mặt bằng giá mới ngày càng trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn. Đặc biệt, các dự án nằm trong khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, kết nối hạ tầng hoàn chỉnh, gần trung tâm hành chính – kinh tế – giáo dục… nằm trong tầm ngắm của người mua nhà. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi rõ nét trong tư duy đầu tư tại thị trường địa ốc Nghệ An: thay vì “lướt sóng”, nhiều người chuyển sang lựa chọn sản phẩm “tích sản ba trong một”, vừa có tiềm năng sinh lời, vừa đảm bảo chất lượng sống, đồng thời là tài sản bền vững cho thế hệ sau.

Các dự án căn hộ cao tầng nằm trong khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, kết nối hạ tầng hoàn chỉnh, gần trung tâm, … đã trở thành “khẩu vị” của nhiều khách hàng

Khảo sát trên thị trường hiện cho thấy, dù chỉ mới xuất hiện thông tin ban đầu, dòng sản phẩm căn hộ cao cấp Heritage Collection tại dự án Vinh Heritage đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn. Dự án tọa lạc trên trục Lê Mao kéo dài, sở hữu pháp lý minh bạch, quy hoạch bài bản và hệ sinh thái sống mang phong cách nghỉ dưỡng. Theo ghi nhận từ đơn vị phát triển kinh doanh & quản lý bán hàng – Công ty Cổ phần Bất động sản NewX, sản phẩm căn hộ cao cấp tại đây đang nhận được sự chú ý đặc biệt từ các nhà đầu tư cá nhân tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, TP.HCM và kiều bào có nhu cầu tích sản tại quê hương. Lượng khách tìm hiểu và giữ chỗ tăng mạnh ngay từ giai đoạn đầu công bố thông tin.

Với tổ hợp lợi thế về vị trí, pháp lý và chất lượng vận hành, các dự án như phân khu cao tầng Heritage Collection thuộc dự án Vinh Heritage đang trở thành lựa chọn ưu tiên trong bối cảnh nguồn cung căn hộ cao cấp tại Nghệ An còn hạn chế. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để đón đầu cơ hội đầu tư dài hạn, hướng đến giá trị sử dụng lẫn tích lũy tài sản bền vững.