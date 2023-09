Nghệ An cấm sạc pin ô tô, xe máy trong tầng hầm chung cư

TPO - Ngày 15/9, Công an tỉnh Nghệ An đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư, nhà trọ trên địa bàn, trong đó có nội dung cấm sạc pin ô tô, xe máy trong tầng hầm chung cư.

Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành, thị tổ chức rà soát, điều tra cơ bản, phúc tra, kiểm tra toàn diện công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH) tại 100% chung cư, chung cư mini, nhà trọ từ 3 tầng trở lên trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra công năng hoạt động, kỹ năng vận hành hệ thống và công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống PCCC&CNCH; kiểm tra lối thoát nạn chung của nhà chung cư, nhà trọ và khu vực phía sau đối với từng hộ gia đình. Trường hợp có “chuồng cọp” phải kiên quyết chỉ đạo mở lối thoát nạn khẩn cấp.

Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư mini phải bố trí bảo vệ để trực tại khu vực tầng hầm (hoặc tầng 1 nơi để xe) của chung cư vào ban đêm. Nghiêm cấm việc sạc pin xe ô tô, xe mô tô trong khu vực tầng hầm chung cư.

Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát công tác PCCC tại các hạng mục của chung cư, nhà trọ nói chung và đối với từng hộ gia đình trong chung cư, nhà trọ nói riêng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC&CNCH.

Huấn luyện nghiệp vụ đối với lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở tại các khu chung cư, chung cư mini, nhà trọ.

Vận động các hộ gia đình mua sắm bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ công tác chữa cháy và thoát nạn, như: mặt nạ phòng độc, thang dây, dây hạ chậm... để chủ động ứng phó khi có các tình huống sự cố cháy, nổ xảy ra.

Được biết, từ năm 2010 đến nay, tại Nghệ An đã xây dựng 75 chung cư cao tầng ở TP Vinh, TX Cửa Lò và huyện Diễn Châu, cung cấp hơn 9.000 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho hơn 40.000 người. Ngoài ra, tại địa phương này còn có nhiều chung cư mini, nhà trọ cao tầng hoạt động.