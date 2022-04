Ngày 9/4 Việt Nam thêm 34.140 ca COVID-19, Hà Nội giảm mạnh số F0

TPO - Ngày 9/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 34.140 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 34.138 ca ghi nhận trong nước (giảm 5.195 ca so với ngày trước đó) tại 63 tỉnh, thành phố, có 10.715 ca cộng đồng.

Cụ thể: Hà Nội (2.202), Bắc Giang (1.956), Nghệ An (1.656), Phú Thọ (1.652), Yên Bái (1.608), Lào Cai (1.544), Đắk Lắk (1.210), Bắc Kạn (1.118), Quảng Ninh (1.097), Quảng Bình (1.037), Lạng Sơn (990), Tuyên Quang (959), Vĩnh Phúc (954), Thái Bình (931), Hải Dương (820), Thái Nguyên (793), Bắc Ninh (720), Cao Bằng (708), TP. Hồ Chí Minh (636), Lâm Đồng (601), Hà Giang (589), Hưng Yên (538), Sơn La (520), Bình Dương (489), Hà Nam (456), Lai Châu (454), Vĩnh Long (450), Hà Tĩnh (445), Bình Định (430), Nam Định (410), Quảng Trị (408), Gia Lai (395), Hòa Bình (383), Ninh Bình (359), Bình Phước (356), Đắk Nông (348), Tây Ninh (332), Quảng Ngãi (322), Điện Biên (309), Bến Tre (283), Đà Nẵng (281), Cà Mau (278), Thừa Thiên Huế (251), Quảng Nam (251), Phú Yên (236), Thanh Hóa (226), Bà Rịa - Vũng Tàu (197), Hải Phòng (132), Khánh Hòa (119), Kiên Giang (116), Long An (94), Bình Thuận (90), An Giang (88), Trà Vinh (87), Bạc Liêu (67), Ninh Thuận (36), Kon Tum (27), Sóc Trăng (23), Cần Thơ (22), Đồng Nai (21), Đồng Tháp (15), Hậu Giang (10), Tiền Giang (3).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-695), Bắc Giang (-546), Yên Bái (-507).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Lâm Đồng (+601), Hồ Chí Minh (+193), Bình Dương (+187).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua: 46.131 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.169.929 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 110/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 102.850 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay): Số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 10.162.185 ca, trong đó có 8.494.715 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Hà Nội (1.520.081), TP. Hồ Chí Minh (601.116), Nghệ An (413.646), Bình Dương (381.381), Bắc Giang (372.998).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 41.857 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi: 8.497.532 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 1.551 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 1.070 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 237 ca

- Thở máy không xâm lấn: 41 ca

- Thở máy xâm lấn: 201 ca

- ECMO: 2 ca

Số bệnh nhân tử vong:

Từ 17h30 ngày 08/4 đến 17h30 ngày 09/4 ghi nhận 26 ca tử vong tại: Đắk Lắk (7 ca trong 2 ngày), Đồng Nai (4), Bạc Liêu (2), Kiên Giang (2), An Giang (1), Bắc Kạn (1), Bình Dương (1), Bình Phước (1), Cà Mau (1), Cao Bằng (1), Đồng Tháp (1), Hà Tĩnh (1), Hậu Giang (1), Lạng Sơn (1), Vĩnh Long (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 33 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 42.794 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện xét nghiệm được 38.899.919 mẫu tương đương 84.898.827 lượt người, tăng 47.642 mẫu so với ngày trước đó.

Trong ngày 08/4 có 216.244 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 208.460.812 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 191.235.861 liều: Mũi 1 là 71.380.925 liều; Mũi 2 là 68.483.665 liều; Mũi 3 là 1.505.511 liều; Mũi bổ sung là 15.003.297 liều; Mũi nhắc lại là 34.862.463 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 17.224.951 liều: Mũi 1 là 8.821.673 liều; Mũi 2 là 8.403.278 liều.

V. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ

- Bộ Y tế ban hành công văn số 1815/BYT-CNTT ngày 08/4/2022 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế; Y tế Bộ, ngành về việc chuẩn bị triển khai tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.

- Ngày 08/4/2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long điện đàm về tăng cường hỗ trợ hợp tác y tế với Giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương.

- Ngày 08/4/2022, Bộ Y tế tổ chức lễ ký Giấy chứng nhận bàn giao lô vắc xin thứ ba và thứ tư do Chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa viện trợ Chính phủ Việt Nam.

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Trong đó ưu tiên những người thuộc đối tượng chống chỉ định cần được tư vấn, thăm khám (kể cả trực tuyến) để đảm bảo sử dụng thuốc được an toàn.

- Tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới; thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật thông tin, kịp thời, chính xác về các biến chủng.

HẾT BẢN TIN